Адель помітили на побаченні з новим чоловіком через два місяці після розлучення: фотофакти

Відома британська співачка Адель, яка нещодавно повідомила про розставання з Саймоном Конецьким, була помічена з іншим чоловіком. 31-річна поп-діва не приховувала почуттів до нового бойфренда.

У квітні мережу підірвала новина про розставання Адель та її чоловіка Саймона Конецького, якому вона часто присвячувала зворушливі промови зі сцени. Після цього британська співачка помітно схудла, проте, ймовірно, не через переживання. Як повідомляє видання The Sun, через два місяці після розставання Адель весело проводить час з новим бойфрендом.

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У п'ятницю, 5 липня, вона була помічена з іншим чоловіком у Королівському парку Лондона Гайд-парку на музичному фестивалі. Мужчина, особу якого поки що не встановили, прийшов разом зі знаменитістю на виступ Селін Діон. Вони трималися за руки навіть попри те, що помітили, що їх знімали папараці.

Фото: The Sun