Адель помітно схудла після розлучення з чоловіком: відео

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Адель Схудла
Адель Схудла / Instagram / @adele

Британська співачка Адель, яка розлучилась зі своїм обранцем у квітні 2019 року, побувала на вечірці в Лос-Анджелесі і засвітила помітно стрункіші форми.

Володарка п'ятнадцяти премій Греммі не довго сумувала через розірвання шлюбу із Саймоном Конецьким і вже встигла відзначитись на кількох вечірках, зокрема, на дівич-вечорі Дженніфер Лоуренс. На одній із них зірка не лише вдосталь повеселилась, а й показала результати схуднення.

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Адель вже давно відома своїми пишними формами, які їй лише додають впізнаваності і краси. Втім, чи то через стрес, чи через можливі тренування вона показала значно меншу вагу, ніж мала ще кілька місяців тому під час світських заходів. Зірка виконувала запальні танці в компанії її знайомих та співала хіти американки Нікі Мінаж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queen #Adele completely slays #NickiMinaj’s Monster verse at #NoMoreWackParties event tonight.

Допис, поширений Patrick Buchanan (@patricklyspeakn)

 

Прихильники залишились в захваті від незвичаного для Адель жанру – репу, а також підмітили її схудлі форми.

Що відомо про розлучення із Конецьким?Популярна британська співачка Адель і бізнесмен Саймон Конецький знайомі досить давно. У 2012 році вона народила від нього сина Анжело Едкінса, проте офіційно знаменитості стали подружжям у 2016 році. У 2017 році, коли Адель виграла престижну нагороду Греммі, у своїй промові зі сцени зізналася, що все, що вона робить, це лише заради чоловіка та сина. А у квітні 2019 року стало відомо, що вони розлучилися.

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Теги: LifeStyle Адель
Джерело: LifeStyle 24
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