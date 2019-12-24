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Адель приголомшила стрункістю на новорічній вечірці: фото

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Адель / Instagram / @adele

Британська співачка, яка у квітні цьогоріч пережила розлучення з чоловіком, у колі найближчих друзів провела 2019. Незважаючи на світову славу, Адель не належить до активних користувачок соціальних мереж. Тому нові світлини зі святкування шанувальники засипали лайками та оцінили звабливу фігуру зірки в коментарях.

Володарка 15 статуеток Греммі ще в червні вразила прихильників своїм схудненням. Тоді співачка з'явилася на вечірці в Лос-Анджелесі й у компанії близьких виконала запальний танець. 

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Цього разу Адель здивувала ще більше. Вона поділилася кадрами з новорічної вечірки. На світлинах вона постала в обтислій шовковій сукні з глибоким декольте та сміливим розрізом, яка вдало підкреслила стрункі форми зірки. Її образ доповнили голлівудські локони, яскрава помада та ніжний ланцюжок на шиї. На фото вона позувала поряд з анімаційним персонажем Грінчем та Санта-Клаусом. 

Ми обидва намагалися зіпсувати Різдво, але потім наші серця подорослішали! Спасибі, що прийшли на мою вечірку і змусили нас відчути себе дітьми. Щасливого Різдва і щасливих свят, 
– зворушливо прокоментувала знаменитість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

Ці кадри викликали шквал обговорення в мережі, не залишивши підписників співачки байдужими. Менше ніж за добу допис набрав понад півтора мільйона вподобань.

У коментарях прихильники висловили своє здивування приголомшливими змінами Адель, яка славилася своїми пишними формами. Вони підкреслили, що співачку просто не впізнати у новому образі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Адель
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