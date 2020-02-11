Адель приголомшила стрункістю на світському заході: як змінилася співачка

31-річна британська попспівачка продовжує працювати над своєю зовнішністю. У мережі зчинили шквал обговорення нові світлини зірки, зроблені під час приватної вечірки Бейонсе та Jay-Z . На них видно, що співачка схудла ще більше.

З того часу, як Адель розпочала кропітку роботу над власним тілом, знаменитість не здійснила жодного публічного виходу. Саме тому прихильникам залишається лише здогадуватися, наскільки разючими є зміни у зовнішності кумира. Проте зіркові колеги додають масла у вогонь, публікуючи світлини з помітно схудлою виконавицею.

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Днями співачка Бейонсе разом з чоловіком репером Jay-Z влаштувала гучну вечірку для найбільших зірок Голлівуду. На світський вечір завітала й 31-річна Адель, яка не є великою прихильницею подібних заходів. Одна з гостей популярна польська телеведуча Кінга Русин опублікувала знімок з виконавицею під час закритої вечірки.

Ексклюзивний кадр швидко розлетівся мережею та викликав чималий резонанс. На фото важко впізнати ту пишнотілу Адель, яка полонила серця слухачів по всьому світу. На захід вона завітала у досить провокативному образі з анімалістичним принтом. На співачці обтисла леопардова сукня від бренду Ralph&Russo, розшита камінням. Вбрання підкреслило струнку фігуру знаменитості, а насичений вечірній макіяж – виразні риси схудлого обличчя.

Нагадаємо, що причиною таких радикальних змін у зовнішності Адель стало зовсім не болісне розлучення з чоловіком, як припускали в мережі. Зірка вирішила подбати про своє здоров'я, аби стати найкращою мамою для свого єдиного сина: "Під час схуднення єдиною метою Адель було стати якомога здоровішою. Це ніколи не стосувалося втрати кілограмів заради краси".

Сма Адель зізналася, що за впродовж того часу, як вона ретельно слідкує за своїм здоров'ям, їй вдалося позбутися близько 45 зайвих кілограмів. Пропонуємо порівняти, як змінилася співачка впродовж останнього року.

Як змінилася Адель за останній рік