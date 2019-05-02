Адель прокоментувала своє розлучення кумедним "мемом": фотофакт

Знаменита співачка Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конецьким. Однак найбагатша виконавиця Британії вирішила не впадати в депресію, ба більше, вона кумедно жартує з подій, що відбулися в її житті.

Новина про те, що Адель розлучається зі своїм чоловіком, якому ще в 2017 році присвячувала зворушливі промови зі сцени Греммі, облетіла мережу близько двох тижнів тому. Шанувальники засмутилися через події, які їй доводиться переживати. Проте сама знаменитість, схоже, не зажурилася, або ж намагається таким чином приховати справжні почуття.

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Раніше представник співачки повідомляв, що вона не має наміру коментувати розставання з Саймоном Конецьким. Проте Адель вирішила порушити мовчанку і на своїй сторінці в Instagram оприлюднила кумедний "мем", на якому зображені два її знімки з кардинально іншими емоціями – на одному вона майже плаче, а на іншому – впевнено всміхається.

"Коли ти віддається почуттям, але потім згадуєш, хто ти", – зазначалося на фото.



Адель прокоментувала розлучення / Instagram / @adele