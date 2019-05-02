Адель прокоментувала своє розлучення кумедним "мемом": фотофакт

448 Читать новость на русском
Адель прокоментувала розлучення
Адель прокоментувала розлучення / www.eonline.com

Знаменита співачка Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конецьким. Однак найбагатша виконавиця Британії вирішила не впадати в депресію, ба більше, вона кумедно жартує з подій, що відбулися в її житті.

Новина про те, що Адель розлучається зі своїм чоловіком, якому ще в 2017 році присвячувала зворушливі промови зі сцени Греммі, облетіла мережу близько двох тижнів тому. Шанувальники засмутилися через події, які їй доводиться переживати. Проте сама знаменитість, схоже, не зажурилася, або ж намагається таким чином приховати справжні почуття.

Читайте також: Адель може втратити половину статків через розлучення: деталі

Раніше представник співачки повідомляв, що вона не має наміру коментувати розставання з Саймоном Конецьким. Проте Адель вирішила порушити мовчанку і на своїй сторінці в Instagram оприлюднила кумедний "мем", на якому зображені два її знімки з кардинально іншими емоціями – на одному вона майже плаче, а на іншому – впевнено всміхається.

"Коли ти віддається почуттям, але потім згадуєш, хто ти", – зазначалося на фото.

Адель
Адель прокоментувала розлучення / Instagram / @adele

blog_ava
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
34310
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Адель Музика Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 18:03 Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
308
Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
сьогодні 13:05 Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях
5939
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
1 травня 11:10 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3957
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1 травня 09:34 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
9644
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
30 квітня 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 2198
Новини
Більше новин
Залиште відгук