Адель йде зі сцени: прихильники зірки влаштували незвичний флешмоб у мережі

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Адель йде з великої сцени: реакція мережі
Адель йде з великої сцени: реакція мережі / www.youtube.com

Популярна британська співачка Адель вирішила не продовжувати вокальну кар'єру та піти зі сцени. Така несподівана заява зірки спричинила оригінальний флешмоб, який заполонив Instagram.

Артистка пояснила своє непросте рішення. За словами Адель, вона хоче приділяти більше часу 6-річному сину Анджело, оскільки обділяла його увагою через насичені гастролі. Відтак британська співачка вирішила піти з великої сцени, закрити свій музичний бізнес і припинити податкову звітність, в якій вела свої доходи від концертів.

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На таку заяву миттєво відреагували користувачі мережі. Прихильники Адель запустили незвичний флешмоб з одною із найвідоміших пісень зірки – "Someone Like You". У першому відео, яке опублікували в Instagram, одне желатинове ведмежа начебто наспівує хіт артистки, а згодом до нього приєднується цілий хор. За таким же шаблоном пісню Адель "заспівали" й інші продукти та побутові речі. Челендж підтримав і український боксер Олександр Усик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Kaspřák (@davidkasprak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений СТАС ГРИЦАН (@stas.g_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fasshion.lady (@fasshion.lady)

Хто така Адель?Британська співачка, яка у свої 30 років досягла неабиякого успіху. Адель – володарка 5 премій "Греммі" та статуетки "Оскар". У 2018 році вона та Ед Ширан були названі одними з найбільш високооплачуваних артистів Великобританії. Її гонорари сягнули 605 мільйонів фунтів стерлінгів.

Теги: LifeStyle Адель Флешмоб Музика
Джерело: 24 Канал
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