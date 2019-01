Адель йде зі сцени: прихильники зірки влаштували незвичний флешмоб у мережі

Популярна британська співачка Адель вирішила не продовжувати вокальну кар'єру та піти зі сцени. Така несподівана заява зірки спричинила оригінальний флешмоб, який заполонив Instagram.

Артистка пояснила своє непросте рішення. За словами Адель, вона хоче приділяти більше часу 6-річному сину Анджело, оскільки обділяла його увагою через насичені гастролі. Відтак британська співачка вирішила піти з великої сцени, закрити свій музичний бізнес і припинити податкову звітність, в якій вела свої доходи від концертів.

Читайте також: Співачка Адель йде зі сцени і закриває свій музичний бізнес: несподівані деталі

На таку заяву миттєво відреагували користувачі мережі. Прихильники Адель запустили незвичний флешмоб з одною із найвідоміших пісень зірки – "Someone Like You". У першому відео, яке опублікували в Instagram, одне желатинове ведмежа начебто наспівує хіт артистки, а згодом до нього приєднується цілий хор. За таким же шаблоном пісню Адель "заспівали" й інші продукти та побутові речі. Челендж підтримав і український боксер Олександр Усик.

Хто така Адель?Британська співачка, яка у свої 30 років досягла неабиякого успіху. Адель – володарка 5 премій "Греммі" та статуетки "Оскар". У 2018 році вона та Ед Ширан були названі одними з найбільш високооплачуваних артистів Великобританії. Її гонорари сягнули 605 мільйонів фунтів стерлінгів.