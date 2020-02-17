24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Адель запалила на весіллі друзів: фото приголомшливо схудлої зірки

17
Співачка Адель / Instagram / @adele

У мережі не стихає обговорення разючих змін у зовнішності британської виконавиці. Поки сама Адель не наважується відкрито вийти у світ, у соціальних мережах ширяться фото очевидців появи виконавиці на приватних вечірках. Кожне з них викликає неабиякий резонанс.

Після тривалого відпочинку від світського життя Адель вкотре помічають на гучних закритих вечірках. Так, чималий ажіотаж викликала її поява на заході Бейонсе та Jay-Z для голлівудських зірок. Тепер співачка запалила на весіллі подруги британської поетеси Лаури Докрілл та музиканта Гуґо Вайта. 

Читайте також: Адель вразила фігурою в обтислому спортивному вбранні: приголомшливе фото

В одному з лондонських закладів виконавиця заспівала власні хіти та безсмертні сингли популярного попгурту Spice Girls. Окрім того, Адель провела своєрідну весільну церемонію пари, об'єднавши закохані серця у міцний союз. 

До святкового вечора зірка приготувалася по-особливому. Вона постала в обтислому білому топі, який поєднала зі спідницею довжини міді у квітковий принт. Співачка додала урочистості своєму образові завдяки капелюшку з фатою. Довге волосся Адель зібрала у низький хвіст, а з аксесуарів обрала масивні сережки-кільця. На обличчі знаменитості насичений вечірній макіяж, який підкреслив виразні риси схудлого обличчя.


Адель запалила на весіллі друзів / Instagram / @robertemms


Адель запалила на весіллі друзів / Instagram / @lauraleedockrill


Адель запалила на весіллі друзів / Instagram / @_gracesavage

Судячи з кадрів, зміни у зовнішності суттєво повпливали на запальну Адель. Адже раніше представники її близького оточення запевняли, що вона вирішила подбати про своє здоров'я, аби стати найкращою мамою для свого єдиного сина: "Під час схуднення єдиною метою Адель було стати якомога здоровішою. Це ніколи не стосувалося втрати кілограмів заради краси".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ADELE (@adelesp)

 

Хто такий Анатолій Шарій та що з ним не так: спецвипуск програми Майкла Щура
сьогодні
2142
Автор: Марина Джура
Теги: Адель LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
16 лютого 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2754
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8183
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15221
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 3237
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 10229
Новини
Більше новин
Залиште відгук