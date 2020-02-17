Адель запалила на весіллі друзів: фото приголомшливо схудлої зірки

У мережі не стихає обговорення разючих змін у зовнішності британської виконавиці. Поки сама Адель не наважується відкрито вийти у світ, у соціальних мережах ширяться фото очевидців появи виконавиці на приватних вечірках. Кожне з них викликає неабиякий резонанс.

Після тривалого відпочинку від світського життя Адель вкотре помічають на гучних закритих вечірках. Так, чималий ажіотаж викликала її поява на заході Бейонсе та Jay-Z для голлівудських зірок. Тепер співачка запалила на весіллі подруги британської поетеси Лаури Докрілл та музиканта Гуґо Вайта.

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В одному з лондонських закладів виконавиця заспівала власні хіти та безсмертні сингли популярного попгурту Spice Girls. Окрім того, Адель провела своєрідну весільну церемонію пари, об'єднавши закохані серця у міцний союз.

До святкового вечора зірка приготувалася по-особливому. Вона постала в обтислому білому топі, який поєднала зі спідницею довжини міді у квітковий принт. Співачка додала урочистості своєму образові завдяки капелюшку з фатою. Довге волосся Адель зібрала у низький хвіст, а з аксесуарів обрала масивні сережки-кільця. На обличчі знаменитості насичений вечірній макіяж, який підкреслив виразні риси схудлого обличчя.



Адель запалила на весіллі друзів / Instagram / @robertemms



Адель запалила на весіллі друзів / Instagram / @lauraleedockrill



Адель запалила на весіллі друзів / Instagram / @_gracesavage

Судячи з кадрів, зміни у зовнішності суттєво повпливали на запальну Адель. Адже раніше представники її близького оточення запевняли, що вона вирішила подбати про своє здоров'я, аби стати найкращою мамою для свого єдиного сина: "Під час схуднення єдиною метою Адель було стати якомога здоровішою. Це ніколи не стосувалося втрати кілограмів заради краси".