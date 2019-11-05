Адріана Ліма похизувалася ногами у сукні з екстремальним розрізом: звабливе фото моделі

243 Читать новость на русском
Адріана Ліма
Адріана Ліма / Getty Images

38-річна бразильська супермодель Адріана Ліма прийшла на церемонію, яку називають науковим Оскаром, в доволі пікантному образі. Зірці подіумів, яка минулого року покинула ряди "ангелів" Victoria's Secret, відмінно вдалося похизуватися довгими стрункими ногами.

Звабливі образи для Адріани Ліми – частина її іміджу та можливість продемонструвати своїм ексколегам, що вона у відмінній формі, незважаючи на те, що вже близько року не надягає легендарних крил. Так, у вересні 38-річна бразилійка вперше вийшла у світ зі своїм новим бойфрендом, для чого обрала мінісукню, а днями вирішила підкорити науковців своїми стрункими ногами.

Читайте також: Акторка Кара Делевінь і модельєр Олів'є Рустен знялися голими для реклами Balmain (18+)

На найбільш престижній церемонії нагородження у світі науки Breakthrough Prize Awards Адріана Ліма засвітилася у розкішній вечірній сукні, яка нагадувала зоряне небо. Однак про те, що плаття не космос, а частина гарячого образу супермоделі, нагадували пікантний виріз на талії та екстремальний розріз, завдяки йому вона засвітила голі ноги.

Адріана Ліма впевнено почувала себе на "червоній" доріжці та з задоволенням позувала перед камерами папараці, виставляючи струнку оголену ногу.

Адріана Ліма
Адріана Ліма / Getty Images 

blog_ava
Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
сьогодні
7902
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім
сьогодні 12:24 "Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім
Юлія Ліпенцева 1768
День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян
сьогодні 10:28 День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян
Анастасія Манюхіна 1608
Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою
4 листопада 17:22 Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою
Уляна Журба 1230
Фільми листопада: 7 найочікуваніших прем'єр передостаннього місяця 2019 року
4 листопада 16:30 Фільми листопада: 7 найочікуваніших прем'єр передостаннього місяця 2019 року
Марта Вересюк 1154
Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора
4 листопада 15:06 Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора
Юлія Михайлова 1113
Новини
Більше новин
Залиште відгук