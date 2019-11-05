Адріана Ліма похизувалася ногами у сукні з екстремальним розрізом: звабливе фото моделі

38-річна бразильська супермодель Адріана Ліма прийшла на церемонію, яку називають науковим Оскаром, в доволі пікантному образі. Зірці подіумів, яка минулого року покинула ряди "ангелів" Victoria's Secret, відмінно вдалося похизуватися довгими стрункими ногами.

Звабливі образи для Адріани Ліми – частина її іміджу та можливість продемонструвати своїм ексколегам, що вона у відмінній формі, незважаючи на те, що вже близько року не надягає легендарних крил. Так, у вересні 38-річна бразилійка вперше вийшла у світ зі своїм новим бойфрендом, для чого обрала мінісукню, а днями вирішила підкорити науковців своїми стрункими ногами.

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На найбільш престижній церемонії нагородження у світі науки Breakthrough Prize Awards Адріана Ліма засвітилася у розкішній вечірній сукні, яка нагадувала зоряне небо. Однак про те, що плаття не космос, а частина гарячого образу супермоделі, нагадували пікантний виріз на талії та екстремальний розріз, завдяки йому вона засвітила голі ноги.

Адріана Ліма впевнено почувала себе на "червоній" доріжці та з задоволенням позувала перед камерами папараці, виставляючи струнку оголену ногу.



Адріана Ліма / Getty Images