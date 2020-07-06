Адвокат актора Ельман Пашаєв оприлюднив нову заяву, де вказав, що його слова про невизнання вини у трагічній ДТП в Москві були неправильно протрактовані. За його словами, про визнання вини під час допиту нічого не йшлось, а актор говорив лише про транспорт.

Минулого тижня в мережі з'явилась резонансна інформація про те, що кіноактор Михайло Єфремов, який спричинив ДТП в Москві, будучи у нетверезому стані, не визнає своєї вини. Раніше ж він начебто підтверджував свою вину та навіть хотів фінансово допомогти сім'ї загиблого від аварії Сергія Захарова, а також взяти під своє опікунство його дітей.

Варто згадати Михайло Єфремов відмовився визнати провину в трагічній ДТП у Москві

"Докладніше нічого пояснювати не буду – це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв. Михайло Олегович, коли раніше сказав: "Я хочу відшкодувати", – не відшкодувати, а "готовий платити", тому що в ДТП брала участь його машина", – йшлось у заяві адвоката Пашаєва.

Згодом в російському агентстві ТАСС з'явилась нова інформація, де адвокат наголосив що його неправильно зрозуміли. Єфремов начебто "визнає, що сталася аварія з його машиною", але саме питання про визнання провини у скоєнні ДТП під час допиту взагалі не піднімалось.

Не знаю, чому мене так зрозуміли. Я не говорив, що він відмовився від визнання провини. Питання про це в ході допиту не піднімалося. Мій підзахисний визнає, що сталася аварія з його машиною. І він готовий допомогти родичам загиблого як віруюча і добра людина,

– повідомив Пашаєв.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

Трагічна аварія сталась 8 червня на Садовому кільці в Москві. Під час аварії актор вилетів на зустрічну смугу і врізався у фургон доставки продуктів, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Від складних травм чоловік помер у лікарні наступного ранку.

Медичне обстеження показало, що в крові Єфремова був алкоголь. Наразі актору обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 серпня. За інформацією різних ЗМІ, чоловік сильно переживав трагедію, публікував в мережі звернення з вибаченням, відмовлявся їсти та бачитись з будь-ким. Велику підтримку йому висловив його син, в той час як донька засуджувала. Нещодавно в мережі також з'явилась інформація, що чоловік начебто пережив серцевий напад.