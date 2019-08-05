Домашня варена аджика на зиму: рецепти приготування на будь-який смак

Домашня варена аджика з помідорів, перцю і моркви – відмінна заготовка на зиму. Така аджика чудового доповнить страви з м'яса та риби, а також може слугувати як і гарна приправа до супу чи борщу.

Аджику можна приготувати двома способами – варити або ж закривати у сирому вигляді. Для заготовок на зиму користуються саме першим способом, адже тоді аджику можна зберігати при кімнатній температурі і не боятись, що вона зіпсується.

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Пропонуємо три рецепти вареної аджики на зиму – класичну, з яблуками, а також гостру. Для аджики варто використовувати невеликі банки, адже якщо відкрита аджика буде довго стояти в холодильнику, то може втратити свій насичений смак. Подавати її можна до гречки, рису чи макаронів. Така приправа чудово доповнить м’ясні та рибні страви, або ж ви можете просто намазати її на хліб або використовувати як соус у приготуванні бутербродів.

Варена аджика на зиму (класичний рецепт)



Рецепт вареної аджики на зиму

Інгредієнти на 1,5 л:

- помідори – 2 кг;

- болгарський перець – 0,5 кг;

- часник – 200 г;

- гострий перець – 2 шт. (можете взяти менше, якщо не любите гострого);

- олія – 50 мл;

- оцет 9% – 25 мл;

- цукор – 100 г;

- сіль – половина столової ложки.

Рецепт приготування вареної аджики на зиму:

1. Помідори почистіть, помийте та зніміть з них шкірку. Для цього зробіть на кожному плоді хрестоподібний надріз, та залийте кип'ятком. Після 1-2 хвилин помістіть помідори під холодну воду та зніміть шкіру, вона буде легко відділятись від плоду. Болгарський перець почистіть та наріжте на 4 частини. Червоний гострий перець очистіть від насіння та розріжте на половину.

2. Помідори, солодкий та гострий перець прокрутіть на м'ясорубку. Пюре із овочів викладіть у глибоку каструлю. Додайте цукор, сіль та олію. Варіть на слабкому вогні 1,5 години. Якщо аджика виходить занадто рідкою, то збільшіть час варіння.

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3. Видавіть часник, додайте його в каструлю разом з оцтом. Перемішайте та пробуйте на сіль. За необхідності, досоліть. Тушкуйте ще 5 хвилин та зніміть з вогню.

4. Готову аджику розливайте у попередньо простерилізовані банки та закатайте. Банки переверніть, загорніть ковдрою та залиште до повного охолодження. Після цього банки можна переносити в темне прохолодне місце.

Варена аджика на зиму з яблуками



Рецепт аджики на зиму з яблуками

Інгредієнти на 6 л:

- помідори – 3 кг;

- морква – 1 кг;

- цибуля – 1 кг;

- кислі яблука – 1 кг;

- болгарський перець – 3 кг;

- гострий перець – 2 шт;

- часник – 400 гр;

- цукор – 250 гр;

- оцет – 250 гр;

- олія – 150 гр;

- сіль – 2 ст.л.

Рецепт приготування аджики на зиму з яблуками:

1. Всі овочі вимийте та просушіть, наріжте великим кубиками. З помідор зніміть шкірки. Перекрутіть всі овочі через м'ясорубку. Кількість гострого перцю беріть на власний розсуд, якщо не любите гострого – то його можна взагалі не додавати.

2. Викладіть овочеву масу в глибоку каструлю, доведіть до кипіння та варіть на слабкому вогні 1 годину. За 10 хвилин до закінчення варіння додайте оцет, цукор, сіль та олію. Також додайте пропущений через прес часник. Перемішайте та варіть ще 5 хвилин.

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3. Викладайте гарячу аджику у простерилізовані банки та закрийте їх. Банки переверніть, загорніть ковдрою та залиште до повного охолодження. Після цього банки можна переносити в темне прохолодне місце.

Гостра варена аджика на зиму



Рецепт гострої аджики на зиму

Інгредієнти:

- болгарський перець – 0,5 кг;

- помідори – 2 кг;

- гострий червоний перець – 500 гр;

- часник – 300 гр;

- олія – 125 мл;

- цукор – 100 гр;

- сіль (не йодована) – 60 гр;

- оцет – 200 мл.

Рецепт приготування гострої аджики на зиму:

1. Помідори помийте та зніміть шкірки. Болгарський та гострий перець очистіть від плодоніжок та насіння. Якщо хочеться, щоб аджика була дуже гостра, то в червоному перці насіння можете лишити. При роботі з гострим перцем користуйтесь рукавичками. Корінь хрону також почистіть.

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2. Пропустіть овочі через м'ясорубку. Викладіть масу в глибоку каструлю та варіть протягом години. Додайте олію, сіль, цукор, оцет та вичавлений часник. Перемішайте та проваріть ще пару хвилин.

3. Викладайте гарячу аджику у простерилізовані банки та закрийте їх. Банки переверніть, загорніть ковдрою та залиште до повного охолодження. Після цього банки можна переносити в темне прохолодне місце.