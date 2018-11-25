Аджику визнали культурною спадщиною Грузії

35 Читать новость на русском
Аджику визнали культурною спадщиною Грузії
Аджику визнали культурною спадщиною Грузії / Фото з вільних мереж

У Грузії аджику визнали елементом нематеріальної культурної спадщини. Новий статус національної страви закріпило Грузинське агентство з охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що пам’яткою нематеріальної спадщини стала саме технологія виготовлення "абхазької солі та мегрельської аджики".

Читайте також: Один з видів піци внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Аджика – це гостра ароматна пастоподібна маса, яку готують з перцю, часнику та пряних трав. Зазвичай страва має червоний колір, однак трапляється і в зеленому варіанті через використання іншого перцю.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Новини Грузії Новини культури
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
23 листопада 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
17785
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
8591
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1550
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
3224
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
22 листопада 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7915
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
22 листопада 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
2393
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук