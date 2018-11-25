Аджику визнали культурною спадщиною Грузії
У Грузії аджику визнали елементом нематеріальної культурної спадщини. Новий статус національної страви закріпило Грузинське агентство з охорони культурної спадщини.
Зазначимо, що пам’яткою нематеріальної спадщини стала саме технологія виготовлення "абхазької солі та мегрельської аджики".
Читайте також: Один з видів піци внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО
Аджика – це гостра ароматна пастоподібна маса, яку готують з перцю, часнику та пряних трав. Зазвичай страва має червоний колір, однак трапляється і в зеленому варіанті через використання іншого перцю.
Джерело: Lifestyle
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі