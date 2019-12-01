Куди піти у Києві у грудні: афіша найцікавіших подій

Ось і підбігає до свого завершення 2019 рік. Визначні фестивалі, концерти та виставки залишаються позаду, однак не менш ефектні та насичені події очікують на вас у грудні! Не гайте часу і починайте планувати свої яскраві святкові вихідні разом з рідними та друзями.

Грудень-місяць наповнений величезною кількістю незабутніх подій, які підійдуть для святкування як зі своїми дітьми, так і з ровесниками, які мають різі вподобання. Обирайте те, що до душі і нехай передноворічна атмосфера буде присутньою у вашому серці протягом всього місяця!

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O.Torvald

Stereo Plaza

5 грудня, 20:00

Вартість: 500-1350 гривень

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Для Жені Галича і команди O.Torvald видалися нелегкі часи. Після не найкращих оцінок на пісенному конкурсі Євробачення, раніше бездоганний авторитет музичної групи трохи похитнувся. Сам Галич сказав, що пережив трагедію, "після якої майже помер, але подорослішав на ціле життя". І дивлячись на результати, який O.Torvald демонструє після виходу з творчої відпустки – їм можна повірити на слово. Хоча це зайве, адже можна послухати новий подвійний альбом Diller Kaifu, який асоціюється саме з прикметниками "більш дорослий", "жорсткий" і "драйвовий". Тому якщо ви фанатієте за якісною українською рок-музикою, за командою Жені Галича або просто за жорстким саундом, то приходьте 5 грудня на довгоочікуваний концерт-презентацію в Stereo Plaza!



O.Torvald

ДахаБраха

Палац Спорту

6 грудня, 19:00

Вартість: 390-2450 гривень

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До буму сучасної вітчизняної музики наші виконавці найчастіше копіювали західні тренди. При якісному підході це гарантувало мінімальну, але все ж таки, популярність серед української аудиторії, але до самобутності ніхто з них не дотягував. "ДахаБраха" розвивалися за іншим сценарієм. По-перше, спочатку визнання прийшло до фольклорного колективу з-за кордону. Там оцінили незвичайний симбіоз малознайомої української культури та прогресивні ритми, завдяки яким їх пісні звучать настільки сучасно. Почути "ДахаБраха" наживо на одному з головних концертних майданчиків України – величезна рідкість, а обіцяне live-шоу епічних масштабів повинно прикувати увагу тисячі людей до чотирьох музикантів на сцені.



ДахаБраха

TYGA

Stereo Plaza

7 грудня, 20:00

Вартість: 1249-5500 гривень

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В Україні за останні роки з'явилися свої реп-зірки: Alyona Alyona, Alina Pash, Yarmak, YOURA, ранні "Гриби" (які ще не стали "Grebz"). Тому здивувати приїздом американського реп-виконавця зараз, навіть якщо це номінант Grammy та інших музичних премій, стало набагато важче. Але коли розмова заходить про скандально відомого TYGA – геть будь-які сумніви! Особливо вразливі слухачі досі не можуть забути його живий виступ в Одесі, тому довгоочікуваний концерт в українській столиці варто чекати. Він навіть вартий того, щоб стрімголов мчати за квитками (але зручніше їх придбати онлайн) і 7 грудня в Stereo Plaza зустрічати оплесками живу легенду американського репу.



TYGA

Detach Acoustic Show

Caribbean Club

8 грудня, 19:00

Вартість: 350-790 гривень

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Ще рік тому від музики Detach неможливо було сховатися. Вона знаходила слухача в ранкових радіоефірах, вечірніх шоу, на концертах, навіть на зовнішній рекламі в центрі вашого міста! Молоді рокери давно продемонстрували, що вміють змусити натовп слухачів стрибати під сценою, сходити з розуму та відриватися по повній. Навіть коли гурт заграв разом з камерним симфонічним оркестром, їхня музика не втратила сили першоджерела. Але цей мінорний настрій продемонстрував, що Detach можуть бути іншими – сентиментальними та зворушливими романтиками, чия музики викликає бажання плакати та зізнаватися в коханні. Тому якщо вам цікаво, в яких ще амплуа можуть проявити себе популярні музиканти, в яких ще форматах може прозвучати їхня творчість – приходьте 8 грудня Caribbean Club на їхнє перше акустичне шоу!



Detach Acoustic Show

Brainstorm

Caribbean Club

12 грудня, 19:00

Вартість: 890-4900 гривень

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Звуки з берегів Балтійського моря з'являються не тільки в піснях "Сплін". Якщо ви дійсно хочете відчути по-літньому сонячне тепло ще до закінчення зими – група Brainstorm збирається презентувати в Києві нову концертну програму "30 музичних історій". Найпопулярніша латвійська група почала ще зі шкільного двору, за десятиліття написала 22 альбоми, отримала визнання слухачів з усього світу та внесла назву свого колективу в музичну історію Чого тільки варта культова Maybe, від якої волосся на руках стає сторчма, а серце починає тремтіти та підспівувати знайомі мелодії. 12 грудня, в Caribbean Club, BrainStorm зіграє свою 30-річну історію. Латвійці представлять нову концептуальну програму, яка послідовно розкриє найзнаковіші пісні гурту.



Brainstorm

Вечірній Квартал

Палац "Україна"

15 грудня, 19:00

Вартість: 180-3500 гривень

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Так історично склалося, що індустрія сміху та розваг в Україні нерозривно пов'язана зі студією "Квартал 95". Криворізькі коміки вже кілька десятиліть, починаючи з КВК, розважають українців, змушують їх відволіктися від робочих турбот та інших побутових неприємностей. Масштаби популярності колективу навіть ніяково обговорювати на людях! Ви самі знаєте, чим завершилася історія "фронтмена" та засновника студії Володимира Зеленського. Але навіть без свого головного ведучого, талановиті учасники "Вечірнього кварталу" не зупиняють комедійний конвеєр. Презентація новорічної програми вже стала доброю традицією, і хто ми такі, щоб її порушувати? Якщо хочете дві години посміятися над сатиричними скетчами, то чекаємо вас 15 грудня у палаці "Україна".



Вечірній Квартал

New Year Oscar: велике симфонічне шоу

Театр ім. Івана Франка

25 грудня, 16:00

Вартість: 390-1150 гривень

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13 січня 2020 року оголосять номінантів премії Оскар, а 9 лютого 2020 року в театрі "Долбі" в Голлівуді відбудеться церемонія вручення золотих статуеток. Але щоб зануритися в атмосферу улюблених фільмів, не обов'язково чекати ще кілька місяців. Річ у тому, що найвинахідливіший та харизматичний український диригент Андрій Чорний підготував нову музичну програму "New Year Oscar" спеціально для киян і гостей столиці. Напередодні новорічних свят ви почуєте саундтреки до легендарних фільмів, побачите 100 музикантів на головній театральній сцені України, але головне – відчуєте довгоочікуване наближення святкового настрою!



New Year Oscar: велике симфонічне шоу

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, павільйон 2

до 19 січня, з 10:00

Вартість: 200 гривень

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З 1 листопада і до закінчення новорічних свят, на ВДНГ відкривається філія Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас – "Різдвяна фабрика мрій". Для тих, хто хоче створити у себе, своїх дітей чи близьких, новорічний настрій до свят – приходьте на екскурсію по казковій фабриці, під час якої вас чекає знайомство з чарівними ельфами, ярмарок і можливість власними руками створити іграшку для домашньої ялинки! Наша порада: не відкладайте свої мрії на потім! Масштабні декорації, інтерактивні розваги та відчуття, що ось-ось здійсниться ваша давня мрія. З такими приємними казковими емоціями хочеться почати свій Новий Рік життя.



Різдвяна Фабрика Мрій

Виставка "Всесвіт Тіла"

ВДНГ, павільйон 4

до 19 січня, 09:00 - 21:00

Вартість: 350-650 гривень

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Ми постійно стикаємося з нюансами функціонування власного тіла, але рідко замислюємося про складні причинно-наслідкові зв'язки та механізми всередині людського організму. Вам пощастило, що з'явився спосіб максимально доступно вивчити кілька уроків з анатомії в рамках захопливої екскурсії виставкою "Всесвіт Тіла". Побачите як шкідливі звички впливають на роботу внутрішніх органів і, можливо, дізнаєтеся цінний секрет довголіття! Дякувати за це варто німецькому вченому Гунтеру фон Хагенсу, який в 1995 році відкрив свою анатомічну виставку, де за експонати слугують справжні забальзамовані людські тіла. Відтоді "Всесвіт Тіла" стала всесвітньо відомим науково-популярним феноменом, а в Києві виставку вже тричі подовжували, щоб догодити всім охочим потрапити на неї.



Виставка "Всесвіт Тіла"

Зимова країна на ВДНГ

ВДНГ

до 19 січня

Вхід на територію парку – вільний

Ковзанка, гірки, казковий світ Мавки з льоду, Резиденція Діда Мороза, ярмарок, запашні різдвяні фудкорти і ялинка на центральній площі. На початку грудня на ВДНГ вже є всі необхідні атрибути для створення новорічного настрою. Тож радимо не сидіти вдома, а взяти нову зимову звичку – проводити вихідні на ВДНГ.