Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій

Нарешті кияни зігрілися після зими – можна розслабитися і повернутися до активного життя. Для цього варто заглянути в нашу афішу культурних заходів, адже квітень буде неймовірно насиченим: нові зірки джазу, ірландські коміки, метал-гурти з Бразилії та багато іншого!

Довіртеся нашому смаку і ми розповімо про найкращі івенти цього місяця!

Kovacs

Stereo Plaza

4 квітня, 20:00

Вартість: 590-4000 гривень

Хто міг уявити, що Шерон Ковакс, яка записувала перші демо-записи на підпільній студії в Гавані, після виходу синглу My Love стане "новою Біллі Холідей"? А минулорічний реліз Kovacs Cheap Smell не тільки уникнув ефекту "другого альбому", а й підтвердив її потужний драматичний талант. Після спільного турне з Роббі Вільямсом ні в кого не залишилося сумнівів, що Шерон – нова зірка сучасної джаз-музики. У столиці України Kovacs виступить повним музичним складом, а компанію їм складе оркестрова секція.



Kovacs

Sepultura

Bingo

9 квітня, 20:00

Вартість: 999-1200 гривень

Десять років вірні шанувальники чекали повернення бразильського метал-гурту Sepultura. За цей час на українській сцені з'явилося чимало власних зірок, а "ком'юніті" фанатів екстремальних жанрів поповнило свої лави талановитою молоддю. З презентацією чотирнадцятого альбому Machine Messiah метал-команда з Бразилії відвідає три міста України – і виступ в Києві 9 квітня Sepultura залишили "на десерт". Концерт в клубі Bingo присвячується всім фанатам важкої музики!



Sepultura

Kyiv Music Days 2019

НСК Олімпійський

12-14 квітня, 14:00

Вартість: від 540 гривень

З 12 по 14 квітня на території НСК "Олімпійський" відбудеться міжнародний форум концертної індустрії Kyiv Music Days 2019! Ключове завдання організаторів заходу полягає в розвитку музичної сцени та шоу-бізнесу в Україні. Це наймасштабніший спеціалізований захід для працівників індустрії, які розкажуть про реальний стан речей в музичній сфері. Протягом трьох днів в "Олімпійському" проходитимуть лекції, майстер-класи, семінари та дискусії між українськими і зарубіжними фахівцями. Буде дуже цікаво, тому ретельно стежте за розкладом івентів!



Kyiv Music Days 2019

Apparat

Secret Place

12 квітня, 20:00

Вартість: 250 гривень

Саша Рінг повертається в Україну з музичним проектом Apparat! Якщо ви втомилися від столичних техно-вечірок і хочете насолодитися унікальним стилем німецького електро-музиканта, то готуйтеся до приголомшливого концерту на секретній локації. У нових релізах Apparat стало помітно менше ритму, але глітч-мелодії як і раніше чіпляють оригінальністю – це ще раз підтверджує, що Саша Рінг не підлаштовується під модні тенденції, а створює їх. Локація стане відома заздалегідь тільки власникам квитків – погоджуйтеся не роздумуючи!



Apparat

Latexfauna

Atlas

12 квітня, 20:00

Вартість: 300-900 гривень

Latexfauna чудово знають, як стати відомими на всю Україну та очолити списки хедлайнерів музичних фестивалів. І все це ще до виходу першого альбому, лише завдяки EP. Такий кредит довіри серед організаторів і слухачів не виник на порожньому місці. Їх розслаблююча музика дивним чином створює щасливу атмосферу, а на концертах неможливо знайти людину з незадоволеним обличчям. Тропічні музичні ритми в середині квітня остаточно зігріють фанатів від зимової сплячки, тому чекаємо всіх бажаючих на виступі Latexfauna в клубі Atlas!



Latexfauna

NDT2: Nederlands Dans Theater

Жовтневий Палац

13 квітня, 19:00

Вартість: 280-3200 гривень

"П'ять хвилин і ти закохаєшся назавжди", "Якщо обирати тільки один спектакль, то NDT2 – найкращий варіант", – театральні критики, журналісти авторитетних видань і фанати мистецтва хореографії єдині в думці, що всім треба побачити виступ молодої трупи Нідерландського танцювального театру. Протягом багатьох років сотні тисяч глядачів по всьому світу отримують творчий екстаз від праці кращих хореографів сучасності. Киянам і гостям столиці пощастило ще більше, тому що NDT2 не тільки вперше приїдуть до України, але й покажуть 4 балети за один вечір!



NDT2: Nederlands Dans Theater

LP

Палац Спорту

14 квітня, 19:00

Вартість: 999-3999 гривень

Минулий концерт Лаури Перголіцці в Києві викликав неймовірний ажіотаж. Сотні фанатів об'єдналися, щоб за допомогою флешмобів продемонструвати виконавиці свою любов. Цього достатньо, щоб сміливо називати LP однією з найулюбленіших поп-рок артистів українських меломанів. Емоційна, сильна, харизматична і талановита – Лаура Перголіцці повертається з великим сольним концертом! Чекаємо виконання старих хітів та презентації нових пісень 14 квітня у Палаці Спорту.



LP

Dylan Moran

Жовтневий Палац

17 квітня, 20:00

Вартість: 900-2000 гривень

У рамках Kyiv International Stand Up Comedy Week 2019 до України з концертом повертається Ділан Моран, легендарний комік з Ірландії. Він відомий завдяки унікальному абсурдному почутті гумору з часткою екзистенційної туги у погляді – саме цей образ Моран застосував в культовому серіалі "Книжкова крамниця Блека". Лірика його жартів жорстока, але правдива, саме тому його так люблять у всьому світі. У Києві стендап-комік виступить з новою програмою Dr. Cosmos, але будьте уважні – концерт відбудеться англійською мовою!



Dylan Moran

Bullet For My Valentine

Stereo Plaza

22 квітня, 20:00

Вартість: 1399-2199 гривень

Bullet For My Valentine виступили в Україні минулого літа на фестивалі ZaxidFest, але вірні шанувальники сподівалися, що рано чи пізно їх музичні кумири повернуться з великим сольним концертом. Їх очікування винагороджено! Ми раді повідомити, що 22 квітня одна з найкрутіших металкорових команд Туманного Альбіону BFMV вперше виступить в Києві! Готуйтеся почути улюблені хіти та пісні з найсвіжішого релізу в дискографії гурту – лонгплея Gravity 2016 року.



Bullet For My Valentine

IN FLAMES

Stereo Plaza

29 квітня, 20:00

Вартість: 990-5500 гривень

Квітнева афіша концертів особливо потішить фанатів екстремально-важких жанрів, адже крім BFMV і Sepultura в Києві виступлять In Flames – легендарна дез-метал команда зі Швеції! До України вони приїдуть з тринадцятим альбомом I, the Mask, в якому ще більше помітний перехід музикантів від металу до альтернативного року. Над релізом працювала справді зіркова команда, яка складається з номінантів і лауреатів премії Греммі: Говард Бенсон, Кріс Лорд-Елджі та Тед Дженсен. Бажаєте відчути божевільну енергію живих виступів In Flames? Тоді чекаємо вас 29 квітня на їхньому концерті в Stereo Plaza!



IN FLAMES

