Куди піти у Києві в лютому: підбірка найцікавіших заходів

Ось і настав час останнього зимового місяця, у якому можна буде відвідати події, не менш святкові, ніж у новорічний та різдвяний час. Концерти іноземних виконавців, святкові дійства до Дня Валентина та Національний відбір на конкурс Євробачення! Не пропустіть найцікавіше.

Якщо ви ще не маєте грандіозних планів на лютий, то зараз саме час їх будувати!

Афіша заходів в Києві на лютий:

Jay Jay Johanson

Caribbean Club

2 лютого, 19:00

Вартість: 1490-2190 гривень

Деякі музичні концерти зігрівають взимку не гірше гарячої чашки чаю. Талант музиканта зі Швеції Джей-Джей Йохансона полягає в тонкому вмінні створювати невимушену обстановку під час виступу, розбавляти похмурі ноти романтичними мелодіями. Шанувальники його творчості з нетерпінням чекають майбутнього концерту – в останній раз вони зустрічалися з кумиром в далекому 2015 році. З того часу у шведа накопичилося чимало нових пісень! Не бійтеся піддатися меланхолійному настрою, та приходьте грітися 2 лютого в Caribbean Club!



Tom Odell

Stereo Plaza

5 лютого, 20:00

Вартість: 950-2500 гривень

Британський виконавець мав приїхати до Києва влітку минулого року, але тоді виступ на музичному фестивалі скасували з особистих причин. На своєму Facebook-профілі Том Оделл опублікував зворушливе звернення до українських фанів, пообіцявши, що обов'язково повернеться з великим сольним концертом. Сказано – зроблено, шанувальники 27-річного романтика можуть штурмувати Stereo Plaza 5 лютого, на них чекатиме багато сюрпризів. Одним поділимося прямо зараз – Том Оделл буде виступати не один, компанію йому складе українська виконавиця Христина Соловій.



Національний відбір "Євробачення-2019"

Палац культури КПІ

9, 16 і 23 лютого, 18:00

Вартість: 320-1090 гривень

Якщо ви стежите за світом українського шоу-бізнесу і будете вболівати за наших артистів на Євробаченні-2019, то не пропустіть Національний відбір, де визначать ім'я музиканта, який представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі. Відбір претендентів пройде в три етапи: 9 та 16 лютого відбудуться два півфінали, а 23 лютого ми нарешті дізнаємося ім'я переможця! Підтримайте улюблених музикантів: Kazka, YUKO, LAUD, BAHROMA, The Hypnotunez, Ivan NAVI та багато інших!



Radio and Juliet and Quatro

МЦКМ (Жовтневий палац)

11 лютого, 19:00

Вартість: 280-1850 гривень

Поки Radiohead продовжують уникати живих виступів в Україні, ми насолоджуємося романтичною історією кохання під акомпанемент їх музики в балетній постановці Radio and Juliet and Quatro. Фанати Тома Йорка та компанії почують улюблені пісні з альбомів "O.K. Computer", "Kid A" і "Amnesiac", а поціновувачі танцювального мистецтва стануть свідками тонкої роботи хореографа Едуарда Клюге. Всесвітньо відома драма Шекспіра в сучасній рок-інтерпретації варта того, щоб побачити її на власні очі.



Oomph!

МЦКМ (Жовтневий палац)

16 лютого, 19:00

Вартість: 1149-2999 гривень

Німецька група Oomph! цього року відзначає 30-річний творчий ювілей на сцені! При цьому дружній колектив за весь цей час залишився незмінним – вони грають разом три десятиліття, але продовжують кожен раз підводити очі чорним олівцем і радувати фанатів відмінними виступами. Це чудовий привід для масштабного всесвітнього турне. Україна стане однією з перших країн, де меломани першими почують новий альбом у виконанні кумирів, та ще й за участю симфонічного оркестру, який ще більше допоможе розкритися рок-музиці Oomph!



Poets of the Fall

Atlas

19 лютого, 20:00

Вартість: 1489 гривень

Найпопулярніший колектив країни і національне надбання Фінляндії Poets of the Fall планують взимку тріумфально повернутися з концертом в Україну, щоб порадувати киян новим альбомом "Ultraviolet". Фіни стали відносно частими гостями в наших краях, але фанбаза групи завжди готова зустріти музикантів з розпростертими обіймами. Харизматичність фронтмена групи Марко Сааресто, сценічна майстерність і ліричні пісні – це великий сольний концерт Poets of the Fall в клубі Atlas, 19 лютого.



Пласідо Домінго

Палац "Україна"

13 лютого, 19:00

Вартість: 1299-5999 гривень

Всесвітньо відомий артист, визнаний тенор і майстер оперного вокалу – йдеться про Пласідо Домінго, який вперше відвідає Україну з концертом. Володар двох нагород Еммі, його репертуар налічує близько 150 провідних оперних партій. Це одна з головних подій в культурному житті столиці, тим більше, що з видатним співаком на одній сцені виступить Національний академічний симфонічний оркестр України, диригент Бернас Жорді та сопрано Анна Марія Мартінес!



Years & Years

Stereo Plaza

14 лютого, 19:00

Вартість: 990-2940 гривень

День святого Валентина – найромантичніший день зими незалежно від погодних умов. Серця закоханих можуть розтанути навіть посеред сніжної бурі, не кажучи вже про музичний концерт, де романтична атмосфера досягає свого апогею. Не можна було придумати кращого моменту для свого першого виступу в Києві! Група Years & Years раніше приїжджала в Україну, але тільки для зйомок кліпу "Shine" в Пущі-Водиці. До свята музиканти підготували подарунок для всіх закоханих – презентація нового альбому "Palo Santo", яка відбудеться 14 лютого в Stereo Plaza.



Vacuum

Caribbean Club

14 лютого, 20:00

Вартість: 490-1959 гривень

Але якщо вам більше до смаку ліричні музичні герої з 90-х., то вам дуже пощастило! У День всіх закоханих з концертом приїде легендарна група Vacuum. У давні часи сінті-поп колектив складався з трьох людей, але зараз гурт перетворився в творчу колаборацію красеня Маттіаса Ліндблума і талановитого композитора Андреаса Вальбека. Ностальгія за музикою 90-х і класика європейської поп-естради створять для закоханих неймовірно романтичний настрій!



Notre Dame de Paris

Палац "Україна"

14-16 лютого, 19:00

Вартість: 350-1950 гривень

Для українців зустрічати закохані дні лютого на концерті Notre Dame de Paris вже стало доброю традицією. Звичкою, від якої вкрай нелегко позбутися. Легендарна історія кохання з роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" оживає на сцені у виконанні ансамблю з 7 головних солістів, великого симфонічного хору, більше 150 артистів хору та рок-групи. Всі пісні виконуються на французькій мові – ці голоси вже неодноразово підкорювали українців, та готові це зробити ще раз!



The Exploited

Клуб Бінго

25 лютого, 20:00

Вартість: 650-1290 гривень

Не кожного дня випадає нагода побувати на концерті, присвяченому 40-річному ювілею всесвітньо відомої панк-групи. Саме стільки в 2019 році виповнилося the Exploited, чий дебютний реліз "Punks Not Dead" відродив панк-рух по всьому світу. Справжні анархісти, що не продалися за славу і гроші, але заслужили любов своєю відданої аудиторії, завдяки чому лідер групи Уолтер Бьюкен став панк-іконою сучасності.



Lacrimosa

Центр культури та мистецтв авіаційного університету

25 лютого, 20:00

Вартість: 750-1700 гривень

Коли композитор Тіло Вольфф і клавішниця Анне Нурмі в 1989 році зібралися разом грати музику в жанрі "дарквейв", то й уявити собі не могли, що вже скоро будуть засновниками gothic metal, та залишаться найкращими його виконавцями. Lacrimosa в Києві готуються зіграти нову концертну програму, але обіцяють, що на концерті прозвучать усі найкращі хіти колективу за весь час існування.



