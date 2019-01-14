Найгучніші концерти січня 2019 року: куди піти у Києві

Грудень завершився святкуванням Нового Року, але вже у січні на нас чекає різдвяне продовження! Для того, щоб перший місяць 2019 року не виявився менш насиченим культурними подіями, ми підготували для вас добірку найкрутіших заходів Києва. Не забувайте відпочивати не тільки тілом, а й душею – обирайте відповідні події та вперед.

Зимова Країна на ВДНГ 2018-2019

Місце проведення: ВДНГ

Коли відбудеться: 8 грудня – 10 березня

Вільний вхід



Зимова країна ВДНГ

Зимовий парк розваг Києва продовжує працювати протягом усіх святкових днів, тому, здається, що саме тут з 8 грудня по 10 березня можна буде зустріти половину київських родин та гостей міста. Розваги чекають не тільки на маленьких, а й на дорослих – крижані гірки, фабрика ялинкових іграшок, каток, резиденція Діда Мороза, замок крижаних скульптур, фудкорт і багато чого іншого. Приходьте розважитися, провести час зі своєю сім'єю і зарядитися святковим настроєм!

Читайте також: "Зимова країна на ВДНГ": цікаві локації, куди можна піти на зимові свята у Києві

Winterra. Легенда казкового краю

Місце проведення: ВДНГ

Коли відбудеться: 14 грудня – 20 січня

Вартість: 265-850 гривень



Winterra. Легенда казкового краю

Winterra – казкове королівство, в якому заблукав маленький герой нової казки від творців "Вартових Мрій". Щоб врятувати малюка, слідом відправляється його старший брат, якому врятувати свято допоможе тільки справжня віра в чудо і сила дружби. Добра та по-справжньому святкова казка для маленьких глядачів, та видовищне театральне дійство з використанням хореографії в стилі Cirque du Soleil і сучасних спецефектів для дорослих – "Winterra: Легенда Казкова краю" стане відмінним заходом для всієї родини!

Придбати квитки

Олег Скрипка та оркестр НАОНІ. Різдвяний концерт "Щедрик"

Місце проведення: Національний палац мистецтв "Україна"

Коли відбудеться: 7 сiчня, 19:00

Вартість: 150-1150 гривень



Олег Скрипка та оркестр НАОНІ. Різдвяний концерт "Щедрик"

Яке Різдво без колядувань? От-от, тому фронтмен культових "ВВ" Олег Скрипка разом із Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ) влаштують святковий концерт, та запрошують всіх до святкування Різдва! Олег Скрипка готовий взяти на себе відповідальність за "Головний Різдвяний вечір" і наспівати колядок на всю країну. Артист виконає традиційні наспіви у супроводі дзвону оркестру бандуристів НАОНІ.

Придбати квитки

Капела бандуристів. "Різдвяний концерт"

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети

Коли відбудеться: 15 січня, 15:00

Вартість: 150-360 гривень



Капела бандуристів. "Різдвяний концерт"

Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні

Залишилося не так багато носіїв самобутньої української культури. Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.І. Майбороди – "останні з могікан". Автентичністю та шанобливим ставленням до історії коллектив заслужив любов і повагу слухачів як в Україні, так і по всій Європі. На кінець періоду різдвяних свят капела підготувала для киян програму з кантів, дум, народних пісень та творів вітчизняних та закордонних композиторів. Театралізація композицій, хор та звуки бандури передадуть атмосферу свята.

Придбати квитки

ManSound

Місце проведення: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Коли відбудеться: 16 сiчня, 19:00

Вартість: 250-600 гривень



ManSound

ManSound перетворили свої різдвяні концерти на щорічну традицію. Кожного року колектив виступає для киян у період січневих свят і щоразу з аншлагом! "Вокальний оркестр" складається з шести могутніх чоловічих голосів – тенори Володимир Сухін, Вілен Кільченко, Юрій Роменський і Артем Банар, баритон Михайло Вандаловський і бас Рубен Толмачов. Цього вечора акапельний гурт виконає традиційні щедрівки, псалми та багато інших святкових наспівів.

Придбати квитки

Jethro Tull

Місце проведення: Міжнародний центр культури і мистецтв

Коли відбудеться: 16 сiчня, 19:00

Вартість: 460-3400 гривень



Jethro Tull

Jethro Tull відмічають 50-річний ювілей творчої діяльності світовим туром. Не омине британський рок-бенд і київську сцену, щоб привітати фанів. Серед рок-музикантів коллектив заслужив звання культових. Складність творів гурту можна порівняти з творами класиків Баха чи Моцарта. За 50 років група випустила 43 альбоми, з яких 5 отримали платиновий статус і ще 11 – золотий. По всьому світу платівки було розпродано тиражем у 60 мільйонів примірників.

Придбати квитки

Піккардійська Терція

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Коли відбудеться: 19 січня, 16:00 і 19:00

Вартість: 390-1490 гривень



Піккардійська Терція

Гурт "Піккардійська Терція" має у репертуарі колядки на будь-який смак. Щорічно гурт дає зимові концерти. Цього року колектив підготував програму "Різдвяні історії". Сучасні та традиційні, народні та авторські твори у акапельному виконанні створюють атмосферу традиційного Різдва. Група колядуватиме українською, польською, англійською, іспанською та естонською мовами.

Придбати квитки

"Мельница"

Місце проведення: Будинок культури НТУУ КПІ

Коли відбудеться: 20 сiчня, 19:00

Вартість: 290-1490 гривень



"Мельница"

"Мельница" вперше виступить у Києві з програмою "Різдвяна казка". Не чекайте класичних щедрівок і колядок. Вечір пройде у атмосфері фолк-року. "Мельница" поєднує історії зі слов'янських легенд та міфів із сучасним звучанням. Звуковий спектр колективу, який складається з вокалу, ударних, арфи, гітари та віолончелі, цікаво і зрозуміло передає традицію давнішу за Різдво.

Придбати квитки

Jungle

Місце проведення: Atlas

Коли відбудеться: 25 сiчня, 19:00

Вартість: 1290-2190 гривень



Jungle

Читайте також: ​Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак

Фанк-дует Jungle вперше навідається до України з презентацією другого студійного альбому. Хлопці чотири роки плідно працювали, щоб не зіпсувати своїм фанам враження від другой платівки "For Ever". Популярність гурту раптово спалахнула, коли його взяв під крило лейбл XL. Компанія, яка випустила релізи зірок Адель, Radiohead, Джека Уайта і King Krule, звернула увагу на тропічний фанк і фальцетне виконання хлопців. Коли вони випустили перший альбом, успіх виправдав ризик – платівка розлетілася тиражем у півмільйона копій.

Придбати квитки

СБПЧ

Місце проведення: Caribbean Club

Коли відбудеться: 26 сiчня, 19:00

Вартість: 390-1190 гривень



СБПЧ

Ще навесні фанати "інтелектуальної музики" відривалися під головних експериментаторів вітчизняної сцени СБПЧ в "Зеленому Театрі", як вони вже оголошують про повернення в столицю України з новим концертом! З тих пір в групі з'явився жіночий вокал, а останній альбом "Ми не спали, ми снилися" наповнений дивно позитивною атмосферою, але при цьому зберіг свою тягу до дослідження кордонів чуттєвого сприйняття. Відправимося в подорож разом на їх майбутнє концерті в Києві – приходьте на сеанс групового музичного гіпнозу!

Придбати квитки