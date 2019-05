Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій

Весна у Києві завжди насичена, адже найрізноманітніші музиканти і артисти презентують в Києві нові програми та везуть до столиці світові хіти. У травні на киян чекає ціла низка різнопланових заходів: наймасштабніший тату-фестиваль, виставка олдскульних автомобілів, дебютний виступ відомого американського репера і святкування Дня незалежності Грузії в Жовтневому Палаці!

Скоріше плануйте свої травнені тижні в столиці України разом з нашою традиційною підбіркою подій на цей місяць.

Old Car Land

Музей авіації

9-12 травня, 09:00

Вартість: 150 гривень

Щорічна виставка ретро-машин від клубу класичної техніки OldCarService та проекту "Кофейбус" святкує ювілей – цього року фестиваль відбудеться вдесяте. У музеї авіації буде представлено величезну кількість транспортних засобів, найстарішим з яких понад 100 років. Багато автомобілів, які можна буде побачити, збереглись у єдиному екземплярі, адже свого часу випускались обмеженими партіями як експериментальні або ексклюзивні моделі. Чимало експонатів, не дивлячись на поважний вік, прибудуть на виставку власним ходом. Це видовище варте уваги і запам'ятається надовго. А ще, там точно буде не нудно провести час усією родиною та можна буде зробити чимало яскравих фотокарток.



Old Car Land

Blooms Corda

Caribbean Club

14 травня, 19:00

Вартість: 250-650 гривень

Музичні журналісти називають Blooms Corda "новим міським фолком", якого сильно не вистачає на великій сцені. Занадто ніжні та непередбачувані, щоб підкорити масову аудиторію, але занадто інтелігентні і талановиті, щоб залишатися невідомими. Тому крок за кроком гурт Данила Галико нарощує оберти, стає все більш відомим. Хочете відчути себе персонажем їхньої музичної історії? Тоді готуйтеся, 14 травня в Caribbean Club відбудеться довгоочікуваний фолк-фанк весняний концерт з новими і вже добре знайомими піснями.



Blooms Corda

Tattoo Collection 2019

ВДНГ, 19 павільйон

17-19 травня, 12:00

Вартість: 160-320 гривень

Найкращий і найбільший професійний тату-фестиваль України повертається у 19-й павільйон ВДНГ. З 17 по 19 травня на Tattoo Collection 2019 можна буде відвідати професійні лекції та майстер-класи, підібрати ескізи для майбутнього татуювання, знайти свого майстра, а може навіть і одразу зробити тату. Для особливо відчайдушних працюватиме зона безкоштовних татуювань наосліп. Зробити татуювання тут можна буде безкоштовно, проте що саме наб'є майстер стане відомо тільки після завершення сеансу.

На фестивалі також працюватимуть маркет, великий фудкорт і сцена. На останній можна буде почути чимало цікавих гуртів, головний з яких – хедлайнер фестивалю гурт 5`NIZZA. Ввечері розважатимуть фаєр-шоу. Традиційно всі три дні майстри з усього світу змагатимуться за головну нагороду в світі татуювальників – кубок Golden Machine! Чия робота забере головний приз? Дізнаємось уже незабаром.



Tattoo Collection 2019

Desiigner

Stereo Plaza

19 травня, 19:00

Вартість: 950-2800 гривень

Молодий репер Desiigner почав свою творчу діяльність у 2015 році з комерційного синглу на SoundCloud, а сьогодні його ім'я вже в списку головних протеже Каньє Веста і учасників Billboard Hot 100. Це не черговий ноунейм, який намагається вразити зарубіжних слухачів американським вайбом, а талановитий фрешмен, чий трек Panda на YouTube прослухали майже 500 мільйонів разів. Музикант ще навіть не випустив сольний альбом, але вже збирається в гастролі і готується підкорити Європу. Запрошуємо всіх фанатів сучасного репу і хіп-хопу нової хвилі 19 травня до Stereo Plaza!



Desiigner

Фільм-концерт MUSE

Київська Русь

22 травня, 19:00

Вартість: 150 гривень

Як то кажуть, "якщо гора не йде до Магомета, значить Магомет піде до гори". Muse найближчим часом не планують відвідувати українську столицю з концертом, проте у фанатів британських альт-рокерів ще залишається чудова нагода зібратися разом. Гурт Метью Белламі відомий епічними живими виступами, а відчуття драйву зберігається навіть на live-записах. Саме тому ви зможете знову побачити останній DVD-виступ Live in Rome, на якому гурт виконує головні пісні з дискографії, а також передостанній альбом The 2nd Law, який вийшов у 2012 році: Supremacy, Panic Station, Plug In Baby, Resistance, Animals, Knights of Cydonia, Explorers, Hysteria, Feeling Good, Madness, Time Is Running Out, Guiding Light, Undisclosed Desires, Supermassive Black Hole, Survival, Isolated System, Uprising, Starlight.



Фільм-концерт MUSE

YUKO

Зелений Театр

25 травня, 19:00

Вартість: 350 гривень

Найулюбленіші підписанти лейбла Івана Дорна Masterskaya готуються до презентації свого альбому DURA? Музичний феномен YUKO, який народився на шоу "Голос Країни", виріс, набрався сил та готується представити ультрасучасний саунд. Бити енергією українського рейву, розбирати національний фольклор на складові частини і створювати потужні вібрації, яких вистачить усім бажаючим! Це музика, якій можна підспівувати, не знаючи слів. Довгоочікуваний концерт відбудеться у відповідному для цього місці – Зелений Театр відкриває новий сезон музичних вечірок!



YUKO

Ніно Катамадзе

Жовтневий Палац

26 травня, 19:00

Вартість: 450-3150 гривень

До Дня незалежності Грузії в Києві виступить неймовірна Ніно Катамадзе – співоча "гордість" і національне надбання грузинського народу. Кожен виступ цієї виняткової жінки перетворюється на справжнє свято: обличчя глядачів світяться від щастя, очі блищать від емоцій, а концерти закінчуються бурхливими оваціями і нескінченними "на біс". За музичний супровід грузинської співачки відповідає оркестр і британський рок-гурт Quintessence. Готові пройнятися розумною музикою для поцінувачів інтелектуального мистецтва?



Ніно Катамадзе

Тіма Білоруських

Арт-завод Платформа

30 травня, 20:00

Вартість: 590 гривень

Епоха інтернету не тільки швидко підносить героїв на п'єдестал, але й швидко повертає вчорашніх зірок на землю. Чи не кожен день на горизонті з'являється новий музичний інтернет-феномен, але Тіма Білоруських, автор хітів "Мокрі кроси", "Іскри" і "Незабудка" планує затриматися з нами надовго. Крім того, хлопця з Білорусі відрізняє від епатажних колег по цеху концентрація на музиці та якості живих виступів. 20-річний мінчанин розширює географію своїх виступів і вперше приїде з концертом до української столиці – зустрічайте Тіму Білоруських 30 травня на арт-заводі Платформа.



Тіма Білоруських Тіма Білоруських

Всі фото: прес-служба