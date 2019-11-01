Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій

Листопад готує для української столиці справжній вибух неймовірних вражень, а наша афіша як завжди допоможе знайти вам те, що потрібно. Читайте далі нашу підбірку подій, куди піти у листопаді у Києві.

Розповідаємо про найцікавіші заходи на листопад у Києві.

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Афіша подій в листопаді 2019 в Києві

Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4-й павільон

31 серпня – 1 грудня

Вартість: 350 гривень

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Ви ще не були на виставці німецького доктора Гунтера фон Хагенса? Впевнені, що вас хоча б не обійшли чутки щодо проекту, який 31 серпня відкрився в Києві. Шокуюча та справді незабутня експозиція двадцять років поспіль подорожує світом, за цей час ставши всесвітньо відомим феноменом в області науч-попу. Мультимедійні екрани розкриють таємниці людського організму, а забальзамовані після смерті (вони справжні!) тіла продемонструють жахливі наслідки від шкідливих звичок, і тонкощі функціонування внутрішніх органів. Приготуйтеся до того, що "Всесвіт Тіла" може змінити ваше уявлення про здоров'я, але ви обов'язково запам'ятаєте цей експірієнс на все життя!



Всесвіт Тіла

ВДНГ

Виставковий Центр

10:00 – 22:00

Вхід: вільний

Афіша та сайт

Для прихильників яскравого та активного відпочинку! Попри завершення літнього сезону "Парк на ВДНГ", сам парк на Виставковому Центрі відкритий для відвідування в будь-яку пору року! І організаторам досі є чим розважити гостей – спробуйте знайти стільки різноманітних активностей, з любов'ю зібраних в одному місці: фудкорти, спортивні та дитячі майданчики, музичні концерти, кіноперегляди, лекції та майстер-класи, виставки та найрізноманітніші заходи для гостей та мешканців Києва. Трохи розповімо про заплановані на листопад івенти: барахолка Кураж Базар пройде 16 – 17 листопада, а 16 листопада відбудеться музичний фестиваль для студентів Studance. Головний сюрприз: Різдвяна Фабрика Мрій та ялинкових прикрас буде приймати гостей (як маленьких, так і дорослих) починаючи вже з 2 листопада, адже створювати новорічний настрій потрібно заздалегідь.



ВДНГ

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, 2-й павільон

2 листопада – 19 січня

Вартість: 200 гривень

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Ще трохи, і прийде час замислитись про новорічні подарунки для близьких. Усі довкола почнуть готуватися до зимових свят, підбивати підсумки власного минулого року та готувати плани на 2020. А "Різдвяна фабрика" вкотре відкриє казкову резиденцію у 2-му павільйоні ВДНГ, щоб усі охочі отримали можливість підібрати (або навіть зробити власноруч!) найчарівніші ялинкові прикраси та належно підготувати зелену красуню до святкування Нового Року. Діти в захваті від "Фабрики Мрій", тому що вона змушує зануритися в чарівну атмосферу казки, ельфів-працівників, Діда Мороза та далекої Лапландії!



Різдвяна Фабрика Мрій

The Hardkiss: Акустика

Палац "Україна"

4 листопада, 19:00

Вартість: 1650-2050 гривень

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Жага до акустичних концертів у сучасних українських виконавців прокидається ближче до зимових холодів, коли слухачі потребують прекрасних мелодій, емоційного тепла та позитивної енергії. Ось і The Hardkiss вирішили не відставати від трендів, а тому вперше представлять акустичне аранжування власних пісень. 4 листопада в національному палаці "Україна" відбудеться ексклюзивний концерт, на якому, завдяки класичним та народним інструментам, давно відомі хіти легендарної групи знайдуть друге життя!



The Hardkiss: Акустика

ПроМова 2019

MonteRay Live Stage

8 листопада, 19:00

Вартість: 280-400 гривень

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Попри популярність реп-музики серед масового слухача та величезну кількість власних талантів на великій сцені – реп-фестивалі досі залишаються рідкістю. Де ж тоді відкривати для себе свіжу кров і молоді таланти? Пропонуємо вихід: фестиваль "ПроМова", який збирає кращих представників римованого слова з різних міст України. Цього року нас порадують колективи з Києва, Дніпра, Вінниці, Луцька, Львова, Миколаєва, Прилук та Харкова. Головною зіркою івента став ХАС – учасник численних телевізійних талант-шоу. Крім того, на фестивалі можна буде почути Електромед, Olive Taud, Капітана Смолетт, Ennyday, Ropan і Дядю Вову – одного з найбільш ліричних представників вітчизняної сцени.



ПроМова 2019

Друга Ріка

Жовтневий палац

14 листопада, 19:00

Вартість: 370-1250 гривень

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14 листопада на сцені Міжнародного центру культури та мистецтв "Жовтневий" "Друга Ріка" завершить рік тим, з чого почала – Київ знову почує найкраще з дискографії гурту та "Піраміду" наживо, проте цього разу пісні пролунають геть по-іншому – в акустичному звучанні. Акомпанувати музикантам буде спеціально запрошена камерна оркестрова група.



Друга Ріка

Нерви

Stereo Plaza

17 листопада, 19:00

Вартість: 700-1290 гривень

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Тільки не кажіть, що раніше не фанатіли по творчості Жені Мільковського та "Нерви", культової української групи та проекта загадкового Юрія "YURA" Бардаша. Дивно, з якою легкістю культовий музичний гурт за 7 років засів у серці, та як їхні пісні незліченну кількість разів супроводжували нас по життю. 17 листопада "Нерви" повертаються до Києва з великим сольним концертом, де презентують новий альбом "Найдорожче". Ну що, бажаєте дізнатися як змінилися старі кумири та чим готові здивувати цього разу? Тоді зустрінемося в Stereo Plaza – ніяких виправдань!



Нерви

Lord of the Dance

Палац Україна

19 листопада, 19:00

Вартість: 450- 4200 гривень

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Часом складно навіть самому собі пояснити, як танцювальні шоу отримують феноменальну світову славу та прихильність численних шанувальників. Але варто лише раз потрапити на виступ тієї чи іншої групи танцюристів, як все прояснюється – це атмосфера справжнього свята! Калейдоскоп фольклорних мотивів, можливість доторкнутися до іноземної культури. Це неймовірна пристрасть рухів, щасливі емоції та постійно зростаючий музичний темп. 19 листопада ви можете стати свідком повернення Lord of the Dance – легендарних ірландських танцюристів, які завітають до Києва з новим приголомшливим шоу "Небезпечні Ігри"!



Lord of the Dance

Jamala

Жовтневий Палац

30 листопада, 19:00

Вартість: 590-2590 гривень

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Десять років на сцені – це серйозний термін, який потрібно відзначити відповідно. Тому Джамала, як справжній артист і музикант, святкуватиме ювілей на сцені Жовтневого Палацу. Після того, як вона з гідністю представила Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", і без того відома серед меломанів Джамала досягла вершини вітчизняного шоу-бізнесу. Програма ювілейного концерту складається з кращих і найбільш улюблених фанатами пісень, яких достатньо накопичилося за роки творчої діяльності. Чудова музика, чарівний вокал Джамали та різноманітність музичних стилів її дискографії – приєднуйтесь до привітань та насолоджуйтесь концертом!



Jamala

ADAM

Клуб Atlas

3 листопада, 19:00

Вартість: 350-500 гривень

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Український неосоул-гурт ADAM, який навесні цього року презентував другий студійний альбом "РОНІМ", вирушає у всеукраїнський #ІзіМаніТур. Колектив виступить в п'яти містах: у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві та Харкові. У Києві гурт побуває 3 листопада, де презентує програму з улюблених пісень "Люба", "Танцюй, мила", "Таку як є", а також абсолютно нові композиції, які увійдуть до третього альбому під назвою #ІзіМані. Не пропустіть!



ADAM