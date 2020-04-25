Ахтем Сеітаблаєв зворушливо привітав доньок зі святом: Пишаюся вами

Відомий український кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв долучився до святкування Дня доньки та зворушливо привітав своїх принцес в мережі.

День доньки – це ще одна чудова нагода сказати дітям про свою любов та виразити турботу. Багато зіркових батьків виховують чарівних дівчаток. До їх числа входить неймовірно талановитий режисер, актор та люблячий чоловік і тато Ахтем Сеітаблаєв. Він привітав доньок, опублікувавши допис на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ахтем часто вітає доньок в мережі. Він не оминув увагою сьогоднішнє свято і привітав 25-річну Назли та 11-річну Софію з чудовим днем. Також поділився красивими фотографіями.

Кажуть що сьогодні День доньок, тому в черговий раз скажу, що дуже вас люблю та пишаюсь вами,

– написав режисер в публікації.

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Ахтем Сеітаблаєв в 2013 році одружився з Іванною Дядюрою, яка також працює у сфері кіно та телебачення і є продюсеркою усіх його фільмів. Від першого шлюбу в актора є четверо дітей: доньки – Назли та Софія, а також двоє синів – Анатолій та Філіп. Назли вже встигла зіграти в півтора десятка фільмів, долучився до знімального процесу і Філіп. Анатолій закінчив сценарне відділенні в університеті Карпенка-Карого. Наймолодша дитина Софія бере участь у всіх можливих акціях та гуртках. Вона дуже активна та творча особистість.