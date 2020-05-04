Ахтем Сеітаблаєв поділився враженнями від кінопремії Золота Дзиґа 2020: Дякую за довіру

Вчора, 3 травня, відбулося вручення кінопремії Золота Дзиґа 2020. Переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль" став Ахтем Сеітаблаєв, який отримав золотисту статуетку за роль у фільмі "Додому". Ексклюзивно для 24 каналу він поділився враженнями від премії, а також подякував усім, хто надихає його на нові роботи.

Відомий український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв став одним із лауреатів престижної української кінопремії Золота Дзиґа 2020. Слова вдячності та враження від вчорашньої події він висловив спеціально для "Ранкового шоу", яке транслюють на 24 каналі.

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Фільм "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва потрапив до першого лонг-листа Оскара-2020. Хоча йому не вдалося стати претендентом на основні номінації кінопремії, проте стрічка та її команда отримують нагороди поза Оскаром.

Так, вчора робота Нарімана Алієва зібрала найбільше номінацій на Золотій Дзизі 2020 – 11. Головний герой Ахтем Сеітаблаєв отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль".

Ахтем Шевкетович зізнався, що цього року була дуже велика конкуренція і зазначив, що всі його колеги були достойні цієї премії. Він подякував академікам за довіру і за те, що вони вирішили вручити Золоту Дзиґусаме йому. Також актор висловив вдячність колегам, які були поруч, та усій команді, що працювала над фільмом, на чолі з режисером Наріманом Алієвим.

Мені дуже приємно, що маю можливість ще раз побачити радісні очі своїх дітей, які відчувають гордість за свого батька. Велике дякую їм та моїм батькам. Вдячний також всім тим, хто є зараз в Криму. Тим, хто відчуває себе вільною людиною, частиною України. Саме ви надихаєте мене. Дякую вам! Крим – це Україна!

– наголосив Ахтем Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв після вручення кінопремії Золота Дзиґа 2020: дивіться відео онлайн