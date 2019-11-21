Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що взяв для себе від ролі Мустафи у фільмі "Додому"

Відомий український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв поділився, що в нього спільного з персонажем, якого зіграв у гучному українському фільмі "Додому" – претенденті на "Оскар".

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

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Відомий актор розповів про спільність з головним героєм та його помилку.

З одного боку його (Мустафу – LifeStyle 24) важко звинувачувати, бо ці геополітичні зміни прямо зачіпають кримських татар. Вони були всередині тайфуну, там ніби тиша, а навколо весь світ у карколомному стані. І його намагання зберегти родину, традиції, релігійну приналежність, культуру, – це доволі жорстка і не завжди адекватна відповідь викликам,

– сказав Сеітаблаєв.

За словами актора, намагання головного персонажа фільму захиститися стало домінантою навіть у відношенні до рідних людей. Сеітаблаєв вважає: інколи треба було розмовляти або хоча б дивитись один одному в очі не з позиції "батько – патріарх" і "син – учень", а з позиції друзів".

"У моєму дитинстві, дякуючи Всевишньому, були не такі стосунки з батьком. Але я пам'ятаю страх не бути гідним його уваги чи доброго слова... Не можу сказати, що мене не любили, але цього було мало. І перший раз з батьком я проговорив більше години тоді, коли вперше одружувався у 20 років! Якось я собі сказав: якщо у мене будуть діти, я хочу їм бути другом. Розумієте, одним словом не скажеш про помилку Мустафи. Уся справа у тому, що він забагато вірив у захисний мур, який побудував довкола себе, своєї родини і переконань. І помилився, бо просто не розмовляв з близькими йому людьми", - поділився відомий актор та режисер кримськотатарського походження.

Про що фільм "Додому"?

У кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму. Все для того, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого забрати з моргу та поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Але дорога додому виявилась нелегкою і повною перешкод.

Фільм "Додому" – повнометражний фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва з кримськими татарами Ахтемом Сеітаблаєвим та Ремзі Біляловим у головних ролях.

Фільм "Додому" дивитись трейлер фільму онлайн

Прем'єра кіно відбулась у травні цього року на 72-му Каннському кінофестивалі у конкурсній програмі "Особливий погляд". Стрічка вже була показана у 14 країнах та виборола низку нагород в Європі, а також побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" кінопремії "Оскар" та у категорії "Фільм іноземною мовою" кінопремії "Золотий глобус".

Додамо, що всеукраїнський прокат фільму триває. Квитки й сеанси за лінком.