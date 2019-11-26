Аксесуар для розкішної жінки: Lizzo здивувала на червоній доріжці

Американська співачка викликала резонанс на церемонії American Music Awards 2019. На премії вона постала в одязі від італійського бренду Valentino. Яскраву сукню доповнила мікро-сумочкою. Цей вибір зірки перетворився на інтернет-мем.

Lizzo вибухнула як співачка впродовж цього року. Її трек Truth Hurts очолив хіт-парад 100 найпопулярніших пісень у США. І хоч пишнотіла реперка не здобула нагодору "Новий артист року" на премії American Music Awards 2019, та їй вдалося викликати шквал обговорень вже самою появою на червоній доріжці.

Читайте також: Селена Гомес перенесла панічну атаку перед виступом на American Music Awards

Для торжества екстравагантна Lizzo обрала сукню мандаринового кольору з об'ємними рюшами та оголеним плечем. Вона дефілювала у білому взутті на шпильках із ретро зачіскою. Весь "аутфіт" співачки – колекція бренду Valentino. Найголовнішою деталлю її цілісного образу стала крихітна сумочка, яка кумедно гармоніювала з пишними формами Lizzo. Це лімітована колекція Extra Tiny Bag.

Сумочка достатньо велика. Велика розкішна жінка з ніг до голови у Valentino,

– прокоментувала свій вихід зірка.

Епатажна співачка Lizzo не прогавить можливості пожартувати навіть над собою. На сторінці в інстаграмі вона опублікувала дотепні фото, на яких в головній ролі опинилася не сама зірка, а її ляльковий аксесуар, до якого була прикута вся увага на музичній церемонії.

Так, я зі своєю сумкою, але я тут також є,

– обурилася Lizzo.

На премії American Music Awards 2019 Lizzo виконала свій трек "Jerome" серед диму та сотні мерехтливих вогників. На сцені співачка з'явилася у пишній бордовій сукні з фатину.