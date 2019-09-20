Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні

Осінь – період красивих тренчів, шкірянок, чобіт та головних уборів. Звісно ж, кожен образ нам хочеться доповнити цікавими деталями, аби наш осінній look був особливим. Ми знайшли для вас підбірку цікавих аксесуарів цього сезону, які точно не залишать вас байдужими.

Кожен наш образ, який ми створюємо, навіть мінімалістичний, вимагає додавання аксесуарів. Вони роблять наш look яскравішим та оригінальнішим, тож ми знайшли для вас ідеальні сумки, взуття та головні убори, аби ваша осінь була красивою та стильною.

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Об’ємна сумка

Довгий період часу дизайнери обходили стороною максі-сумки, тепер ми можемо перед виходом з дому наповнювати її місткість, чим лише не забажаємо. В сумках, які радять нам дизайнери та зірки на Тижнях моди, можна вмістити все: від перекусів, книжок, блокнотів до змінного одягу.



Об'ємна сумка – тренд осені 2019

Стильна сумка – це вже половина образу, тож ретельно підходьте до вибору аксесуару. Оберіть колір, фактуру, практичність та її функціональність згідно з тим, як вона буде підходити вам до верхнього одягу, який ви придбали цього сезону.



Streetstyle на Тижні моди

Якщо раніше сумка вважалася окремим акцентованим предметом образу, то в цьому сезоні стильні жіночі сумки необхідно вибирати так, щоб аксесуар зміг гармоніювати з одягом і стати з ним єдиним цілим. Втім це правило стосується лише для об'ємних варіантів.



Об'ємна сумка – тренд осені

Яскрава сумка

Яскраві сумки ми звикли обирати влітку, коли наш діапазон одягу дозволяв поєднувати цікавий аксесуар з кольоровим образом гардеробу. Цієї осені базові тренчі, шкіряні куртки ми будемо доповнювати цікавими та оригінальними сумками, які будуть оживляти наш пахмурний осінній look.



Трендові сумки осені

Зосередьте свою увагу на сумках яскравого відтінку. В центрі уваги будуть барвисті жовті, зелені, оранжеві та сині сумки. Стилісти не рекомендують поєднувати в одній деталі гардеробу декілька кольорів. Нехай ваш аксесуар залишається в однотонному кольорі без зайвих деталей.

Окрім яскравих сумок, фешн-експерти уже назвали сумку, яка посіла місце славнозвісної Christian Dior Saddle Bag. Нею стала сумка Balmain Quilted Leather Bbag, яку створили французький модельєр Олів'є Рустен та британська супермодель Кара Делевінь. За думкою фахівців, саме в неї варто інвестувати кошти, адже з моди вона вийде не швидко.



Сумка Balmain / Instagram Balmain

"Дорогі сумки модних Будинків рідко виходять з моди. Втім, коли справа доходить до вдалої інвестиції, я завжди рекомендую вибирати класичні стилі і вічні кольори. Такий аксесуар можна використовувати безліч разів і діставати з гардероба через багато років", – коментує фешн-редактор модного сайту Who What Wear Мікаела Бушкін.

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За її словами, така сумка підходить під будь-які відтінки, ефектно виглядає з будь-яким стилем одягу і буде служити дуже довго.



Нова трендова сумка / @xbibigul

Берет

Головні модниці знають, що берет осінню є невід’ємним атрибутом краси, тепла та паризької розкоші. Цей головний убір можна побачити в багатьох затятих Instagram-girl, які найшвидше користуються нагодою продемонструвати трендовий аксесуар.



Берет одягає шведська модель Ельза Госк / Instagram

Коли ми уявляємо собі берет, то на думку спадає юна француженка з багетом в руці, червоними губами та платтям в горошок. Щоб бути трішки схожими на мадам, які пробігають по знаменитій вулиці Муфтар, в будинках яких колись жили Дідро, Золя, Паскаль і Декард – одягаємо беретик і комбінуємо його із елегантним тренчкотом чи пальто, яке буде відмінним доповненням вашого класичного образу.



З беретом ваша осінь буде дуже стильною

Панама

Панама для нас – яскравий спогад з дитинства. В далекому минулому вона рятувала нас від палаючого сонця, а тепер врятує нас, аби ми виглядали завжди стильно, адже це один з головних трендів цієї осені. Коли дні ще не дуже холодні, втім вітряні – панама цілком замінить нам шапку.



Панама – один з основних трендів осені

Такий аксесуар ідеально підійде до шкірянки, тренчу, вітрівки. Стильно виглядають панами із сонцезахисними окулярами та кросівками. Панаму досить часто одягають американська модель Белла Хадід, шведська модель Ельза Госк та бразильська модель Гізель Олівейра.



Панама – улюблений аксесуар моделі Ельзи Госк

Обруч

Обручі, які ще затяті прихильниці моди одягали на свої голови та красувались перед дзеркалами в дитинстві, постали перед нами в новій інтерпретації. Тепер це обплетені шовковими тканинами обручі, доповнені різними каменями, стразами, бісером, квітковими композиціями тощо.



Аліна Френдій на Ukrainian fashion week / Instagram

Для всіх, хто не хоче відставати від модних трендів, прийшла черга придбати обруч на голову. Він повинен бути широким і обтягнутим кольоровим чи однотонним атласом, шкірою чи оксамитом. Таких обручів зараз є багато, тож ви можете обрати його у будь-якому магазині на свій вибір.



Обручі – тренд осені 2019

Шапка-біні

Важко уявити собі осінній гардероб без шапки, яка рятує нас від холоду у вітряну осінню погоду. Сучасній молоді дуже важливо, аби осінній аксесуар був не лише теплим, але й красивим, зручним та стильним. Однією з трендових шапок є шапка-біні – симбіоз тепла та комфорту.



Шапка-біні – чудовий осінній вибір

Такі шапки є відмінним поєднанням до пальт та тренчів, а ще вони досить мило виглядають. Фасон шапок-біні є одним з найбільш затребуваних і популярних. Обирайте ніжні кремові тони, або ж яскраві.



Шапка-біні – тренд осені 2019

Масивне взуття

Масивне взуття безпрецедентно завоювало нашу увагу цієї осені. Що цікаво, чоботи, які є схожими на взуття бренду Dr. Martens можна обирати не лише для джинсів чи штанів, адже вони ідеально підійдуть до спідниць та суконь.



Масивне взуття – тренд осені

Британський панк надихнув дизайнерів на показах, але з сучасним трактуванням. На моделях ми могли побачити великі, блискучі чорні панк-чоботи з товстими гумовими підошвами, які чудово підійдуть для активного способу життя.

Шовкова хустка

Шовкова хустка на волоссі – гарячий тренд, який можна акуратно носити на шиї або ж заплітати у волосся. Для тих, хто не боїться епатувати, шовкову хустку можна одягати на голову і носити так, як роблять це бабусі. Якщо доповнити цей образ масивними сонцезахисними окулярами, то ви точно привернете до себе увагу.



Аксесуар осені – шовкова хустина

Але якщо ваша ціль виглядати елегантно та невимушено, то зав'язати хустину на волоссі займе декілька секунд, а вигляд ваш буде більш досконалим. Шовкова хустка в осінній період має дуже органічний вигляд з яскравими светриками, тренчами чи шкіряними куртками. Одягайте частіше її у сонячну погоду, як спогад про літо перед затяжними холодами.



Шовкова хустка виглядає дуже елегантно