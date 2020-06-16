Зірка "Кварталу 95" та ведучий Артем Гагарін відреагував на звинувачення колег про плагіат. У фейсбуці він відписав представникам "Дизель Шоу", зазначивши, що не знав, що вони теж вміють читати.

Реакція Артема Гагаріна на звинувачення

У коментарях до допису гумористів "Дизель Шоу" Артем Гагарін заявив, що жодної крадіжки не було. Сценаристи "95 кварталу", як і їхні колеги, запозичили жарт з книги. Тому звинувачення, на думку актора, безпідставні.

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Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас, а прочитали в книзі за 2013 рік. Просто не подумали, що ви також книги читаєте. Хоча в цілому ви праві, жарт можна придумати один раз, а вкрасти декілька… Тільки у цьому випадку ми – другі, – написав Артем Гагарін.

Відповідь "Дизель Шоу" не забарилась. Гумористи зазначили, що у книзі 2013 року і справді є подібний жарт, однак "кварталівці" повністю відтворили їхній виступ 2015 року.

"Шкода, ви навіть порушили старий принцип своєї компанії: "Не було в ефірі? Пускаємо!" А тут в ефірі не просто було, а багато десятків разів… Мабуть, після вихід Володимира Олександровича у політику нема кому редактувати ваше шоу, тому і пропускаєте чужі номери. І запам'ятайте, наші автори, на відміну від вас, самі пишуть номери, а не "запозичують" від інших", – заявили представники "Дизель Шоу".

Що відомо про скандал

14 червня у всіх вітчизняних ЗМІ з'явилась інформація про плагіат у виступі "Кварталу 95". Команда "Дизель Шоу" переглянула карантинний виступ колег та побачила, що гумористи використали їхній жарт про англійську мову. За їхніми словами, ця сценка є популярною у їхній програмі, тому її актори активно демонстрували з 2015 року.

Для демонстрації плагіату вони зробили ролик, у якому поєднали два виступи. Після цього користувачі мережі розділились у думці: одні стали на захист "Дизель Шоу" та присоромили "Квартал 95" за плагіат, а інші заявляли, що це треба з'ясовувати не публічно.

Дивіться порівняння двох відео: виступи "Дизель Шоу" та "Квартал 95"