Через пандемію коронавірусу зйомки довгоочікуваного спеціального епізоду "Друзів" довелось відкласти. Однак це аж ніяк не повпливало на настрої прихильників, які не стримують свого захвату від очікування прем'єри. Водночас актори серіалу розкривають перші деталі цієї серії. Так, Девід Швіммер заявив, що зйомки відбудуться без жодного сценарію.

В інтерв'ю Entertainment Tonight виконавець ролі Роса Геллера зізнався, що вихід особливої серії очікується вже восени 2020 року. Окрім цього, зйомки відбуватимуться без жодного сценарію та будуть у вигляді спогадів головних акторів серіалу "Друзі" – Девіда Швіммера, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Меттью Перрі, Лізи Кудров і Метта Леблана.

Це варто побачити Дженніфер Еністон приховала особливу деталь у серіалі "Друзі"

Ми сподіваємося зняти серію в серпні, але, чесно кажучи, ми почнемо роботу, коли це буде безпечно. Зніматимемо без сценарію, адже ми не граємо наших персонажів. Це буде інтерв'ю з нами, велике возз'єднання вперше за десятиліття,

– розповів Девід Швіммер.

Водночас представники HBO не приховують, що цей епізод відкриє чимало секретів, що залишились за лаштунками зйомок. Актори пригадають свої кастинги, перші дні роботи, курйози, цікаві факти, яких досі не було в пресі, покажуть архівні знімки зі знімального майданчика та, можливо, невдалі кадри.



Архівний кадр з серіалу "Друзі" / Фото ET Online

Спершу автори спеціального випуску "Друзів" хотіли відтворити формат ситкому, в якому знятий серіал. Однак тепер Девід Швіммер запевнив, що зйомки точно пройдуть без глядачів, адже знімальна група не буде ризикувати здоров'ям людей в час пандемії.

Що відомо про спецвипуск "Друзів"

Вперше про перезапуск рейтингового проєкту стало відомо 22 лютого 2020 року. Тоді всі актори стрічки опублікували спільне фото та оголосили, що готуються до зйомок. Очікувалось, що серія вийде у травні 2020 року, однак пандемія коронавірусу та карантин внесли зміни у плани авторів проєкту.

Згодом Кортні Кокс зізналась, що вперше за 15 років всі актори серіалу зібрались в одній кімнаті для обговорення сюжету. За вечерею вони погодили кілька деталей та згадали чимало історій зі зйомок, які увійдуть до епізоду.

Найцікавіше, що усі ми вперше зберемося разом в кімнаті і поговоримо про серіал. Він вийде на стрімінговому сервісі HBO Max. Я неймовірно схвильована. Впевнена, ми чудово проведемо час,

– розповіла Кортні Кокс.

Навіть після завершення серіалу "Друзі" всі актори підтримують зв'язок. Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Метт Леблан, Девід Швіммер та Меттью Перрі залюбки проводять час разом та публікують спільні кадри, які зачаровують мережу.