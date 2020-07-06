Актор Елайджа Вуд підтримав політичного опонента Лукашенка, який загримів у СІЗО
У Білорусі готуються до виборів президента. Олександр Лукашенко не має наміру віддавати своє крісло опонентам. Наразі його головного конкурента вже затримали за кримінальним провадженням, а на захист Віктора Бабарика та його сина Едуарда став голлівудський актор Елайджа Вуд.
Актор записав особливе відео у підтримку затриманого кандидата у президенти та його сина. Зірка "Володаря перснів" зізнався, що стежить за ситуацією у Білорусі та на прохання друзів сім'ї Віктора Бабарика створив ролик. Відеозвернення Елайджа Вуда опублікувала в інстаграмі Олександра Звєрєва, яка є дівчиною затриманого сина політика – Едуарда.
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Наразі Віктор Бабарико зі своїм нащадком перебувають у СІЗО. Саме тому Елайджа Вуд не приховував занепокоєння та зазначив, що сподівається на швидке звільнення політичного опонента Олександра Лукашенка. У знак підтримки актор використав символічну фразу з франшизи.
Є прекрасна цитата Семуайз Гемджі з "Володаря перснів": "У світі є добро, містер Фродо, і за нього варто боротися". Це правда, і така ситуація зараз по всьому світу. Сподіваюся, коли ви отримаєте це повідомлення, будете здорові та щасливі. Бережіть себе!
– зазначив актор.
Що відомо про арешт Віктора Бабарика
- Перед президентським виборами у Білорусі провели опитування у мережі. За його результатами, понад 50% респондентів підтримали кандидата Віктора Бабарико. Після цього у країні заборонили проводити такі опитування в Інтернеті.
- У перші дні червня до банку, де працював Віктор Бабарико, навідалися правоохоронці. Під час обшуків силовики заявляли, що їхній візит стосується фінансових махінацій, до яких начебто причетний кандидат у президенти.
- 21 червня головному опоненту Лукашенка висунули звинувачення. Водночас адвокатам і самому Віктору Бабарико заборонили розголошувати деталі справи та статтю, за якою відкрили кримінальне провадження. Чоловіка та його сина Едуарда затримали. Наразі Віктор Бабарико перебуває у СІЗО.
- Євросоюз став на захист кандидата у президенти. Вже висунуто вимогу звільнити з-під варти Віктора Бабарико.