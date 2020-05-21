Актор Гаген Міллс вчинив самогубство та ледь не застрелив матір своєї доньки: деталі

Американський актор Гаген Міллс наклав на себе руки 19 травня. Він вчинив самогубство у віці 29 років у власному будинку в місті Мейфілд та намагався застрелити матір своєї чотирирічної доньки. Інцидент відбувся на очах у дівчинки.

Про моторошну смерть повідомляє видання Deadline. Гаген Міллс вчинив самогубство ввечері 19 травня у своєму маєтку в місті Мейфілд. Актор помер на місці після того, як поранив матір своєї доньки.

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29-річний Гаген Міллс зробив кілька вистрілів у колишню дівчину Еріку Пірс одразу після того, як вона зайшла до будинку. Він поранив її в груди та руку, проте постріли не були смертельними, а її стан нині стабільний. Після замаху на вбивство матері своєї чотирирічної доньки актор направив пістолет на себе та вчинив самогубство.

Трагедія сталася на очах у дитини Гагена Міллса. Про інцидент повідомила в поліцію сама Еріка Пірс, після чого була доставлена у лікарню.



Гаген Міллс з колишньою дівчиною Ерікою Пірс / Фото: Facebook / Erica Price

Гаген Міллс здобув популярність завдяки зйомкам у комедійному серіалі "Баскетс", який 2016 року здобув премію Еммі. Він також зіграв у стрічках "Бонні та Клайд: Виправданий" та "Шведський Дікс".