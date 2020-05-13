Актор Нік Кордеро, який втратив ногу через коронавірус, вийшов з коми

Канадському актору ампутували ногу через ускладнення від коронавірусу наприкінці квітня. Близько трьох тижнів він перебував у комі, проте 41-річний Нік Кордеро нарешті розплющив очі. Близькі зірки зазначають, що для нього це вже перемога.

Радісною новиною про стан здоров'я чоловіка поділилася його дружина Аманда Клутс в інстаграмі. Вона зізналася, що Нік Кордеро досі відчуває слабкість після операції, проте вихід із коми – це беззаперечна ознака того, що боротьба за життя триває успішно.

До теми Канадському актору Ніку Кордеро ампутували ногу через ускладнення від коронавірусу

Кохана зірки серіалів "Блакитна кров" та "Закон і порядок" зауважила, що він відкрив очі та вже може виконувати команди та стежити за тим, що відбувається навколо. Разом з 11-місячним сином Аманда Клутс навідує Ніка Кордеро в одній з лікарень Лос-Анджелеса, до якої його госпіталізували з пневмонією наприкінці березня. Дружина актора наголошує, що готова пройти шлях одужання та реабілітації разом з ним.

Нагадаємо, що після діагностування коронавірусу в судинах актора почали утворюватися тромби. Лікарям довелося ампутувати праву ногу, адже жодні препарати для розрідження крові не спрацювали. Після операції Нік Кордеро перебував під апаратом штучної вентиляції легень.

У світі підтверджено 4 292 139 випадків COVID-19. 293 514 людей померли від коронавірусу, 1 508 029 хворих одужали. Про знаменитостей, які заразилися коронавірусом впродовж пандемії, читайте тут.