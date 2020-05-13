Актор серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" Тоні Шалуб разом з дружиною перехворів коронавірусом

Американський актор Тоні Шалуб тривалий час беріг в таємниці те, що разом з дружиною Брук Адамс заразився COVID-19. Після нелегкої боротьби з хворобою чоловік вирішив розповісти про це у мережі.

66-річний кіноактор розповів про досвід боротьби з інфекційною недугою у відеоролику Peacock. Чоловік усвідомлює, що деяким людям довелось набагато важче перенести симптоми хвороби, але і для нього з дружиною цей час виявився нелегким.

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Минулого місяця моя дружина Брук і я захворіли вірусом, і це були досить важкі кілька тижнів. Ми розуміємо, що у багатьох інших людей було набагато гірше,

– розповів Тоні Шалуб.

Чоловік попросив усіх дотримуватись карантину, щоб не повторити його досвід: "Я сподіваюся, що ви всі обережні і дотримуєтеся протоколу. Тепер ми дійсно всі немов ченці". Окрім цього зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", де він зіграв батька головної героїні, подякував усім медичним працівникам за їхню відвагу, а також повідомив, що у віці 66-ти років вперше стане дідусем.

"Моя старша дочка влітку повинна народити хлопчика. Я в захваті", – резюмував Шалуб.

Дивіться повне відеозвернення Тоні Шалуба онлайн:

Станом на 13 травня у світі зафіксовано 4,3 мільйона хворих на коронавірус. З них – майже 300 тисяч померло і 1,6 мільйона одужало. У США нараховується більше 1,4 мільйона офіційно хворих на COVID-19, що є найбільшим показником серед усіх країн світу.