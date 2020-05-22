Актор Венсан Кассель потрапив у ДТП: перше фото після аварії

Відомий актор Венсан Кассель потрапив у ДТП в селі Арбонн, що у Франції. Актора госпіталізували із травмою голови в лікарню. У п'ятницю, 22 травня, актор показав, як виглядає після аварії.

Як повідомляє видання Mirror, актора, який їхав на скутері підрізав автомобіль. Аварія трапилася ще 20 травня. Допомогли Касселю пожежники, які доставили його в місцеву лікарню. Там медики констатували легкі травми лиця.

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Знаменитий актор вирішив сьогодні заспокоїти прихильників, опублікувавши у своєму інстаграмі фото після аварії. "Все добре, я живий", – зазначив Кассель.

На щастя, акторові вдалося уникнути серйозних травм, втім він все ж таки зазнав деяких пошкоджень, тож медики перебинтували йому травмовану голову та заклеїли рани лейкопластирами.

Відомо, що в селі Арбонн актор проводив карантин зі своєю 23-річною дружиною Тіною Кунакі та маленькою донечкою Амазоні.



Фото Касселя після ДТП / Instagram Stories / @vincentcassel

Що відомо про особисте життя Венсана Касселя?

Французький актор Венсан Кассель завжди привертав увагу жінок. Проте його серце підкорила розкішна Моніка Беллуччі. Саме з італійською акторкою Венсан прожив у шлюбі 14 років та виховував двох дітей. Проте у 2013 році пара оголосила про розлучення, а актор переїхав до рідної Франції.



Із запальною моделлю Тіною Кунакі Венсан Кассель познайомився під час відпочинку в 2015 році. Згодом зірки почали таємно зустрічатись, уникаючи спільних публічних виходів. Вже за рік Венсан Кассель публічно заявив, що його коханою є Тіна Кунакі. Пара активно брала участь у світських заходах, а кар'єра моделі помітно почала розвиватись.



У серпні 2018-го Тіна Кунакі та Венсан Кассель офіційно одружились. Церемонія пройшла у колі найближчих родичів та друзів в невеликому містечку Бідарт. Упродовж року в пари народилась донька, яку вони назвали Амазоні.