Актор "Беверлі-Гіллз, 90210" Ян Зірінг розлучається з дружиною після 9 років шлюбу

Актор, який зіграв роль Стіва Сандерса у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", Ян Зірінг заявив про те, що розлучається зі своєю дружиною Ерін Людвіг після 9 років шлюбу.

Про це 55-річний актор повідомив публікацією на своїй сторінці в інстаграмі. Причиною, за словами Яна, стала завантаженість та "божевільні графіки", через які вони віддалилися одне від одного. На опублікованому фото Зірінга зображені два янголи.

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Актор, який зіграв Стіва Сандерса, попросив поважати їхнє особисте життя. Додамо, що Ян і Ерін виховують двох доньок – 8-річну Мію та 6-річну Пенну.

З величезним сумом повідомляю, що ми з Ерін розлучаємося. Наші божевільні графіки зробили свою справу, і за останні кілька років ми віддалилися одне від одного. Вона одна з найнеймовірніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав, і найкраща мама,

– заявив чоловік.

Ян Зірінг познайомився з дружиною Ерін Людвіг у 2009 році. Тоді жінка працювала медсестрою, а вже у травні 2010 вони одружилися.



Ян Зірінг і Ерін / Getty Images