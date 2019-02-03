Актор Біллі Портер вбрав пишну сукню на церемонію Оскар-2019: епатажні фото та відео

Голлівудський актор та виконавець пісень Біллі Портер вкотре епатував на червоній доріжці. Перед камерами журналістів він постав у пишній сукні, що вразило всіх учасників заходу.

До американського Dolby Theatre прибувають перші гості церемонії Оскар-2019. Американські зірки, вбрані в найрозкішніші новинки свого гардеробу, виблискують на червоній доріжці та не поспішають йти від софітів телекамер.

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Та не менше привертають увагу й знамениті актори. Зокрема, Біллі Портер обрав для урочистої кіноподії досить епатажний образ, який встиг приголомшити всіх учасників премії Оскар-2019. На самому шоу актор має почесну роль – він є одним із ведучих на червоній доріжці.

Перед камерами знаменитий американець постав у пишній чорній сукні від бренду CSiriano. При цьому верх епатажного вбрання виглядало як костюм із білою сорочкою та метеликом. Такий образ викликав шквал обговорення у мережі, а чимало прихильників Оскар-2019 посміялись з невдалого образу Біллі Портера.

Коли ви приходите на Оскар, повинні одягатися розкішно. Дякую CSiriano за створення цього шедевра від кутюр,

– прокоментував своє вбрання Біллі Портер.

Не менш епатажний образ Біллі Портер засвітив на премії Золотий глобус-2019, яка пройшла 7 січня у Лос-Анджелесі. Тоді епатажний актор вбрав костюм, поверх якого взяв накидку з рожевою підкладкою.