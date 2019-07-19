Актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов стане батьком вдруге

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Єгор Крутоголов стане батьком вдруге
Єгор Крутоголов стане батьком вдруге / Журнал "Отдохни"

Дружина фронтмена і актора "Дизель Студіо" Єгора Крутоголова Катерина вагітна другою дитиною. Щаслива сім'я знялася для обкладинки журналу "Отдохни", в інтерв'ю якому розповіли подробиці про народження майбутнього малюка.

Повідомлення про поповнення в сім'ї Крутоголова з'явилося на сторінці "Дизель Шоу" у Facebook.

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Як відомо, подружжя живе у шлюбі близько 13 років та виховує 9-річного сина Льову. Єгор розповів, що наступною дитиною у них також буде хлопчик.

У нас знову хлопчик! Назвемо Макс. Це тристороння угода: Льова запропонував, я підтвердив, мама не заперечувала,
– додав актор.

Цікаво те, що Катя та Єгор, які мають шалені робочі графіки, не планують користуватися послугами няні, а самостійно доглядати за дитиною.

"Я уже прошу її. Ну, може, оселедця тобі? Може, ще чогось? Поганяй мужика свого, що ж це за вагітність така?" – з гумором чоловік розповідає про свою дружину, вагітність якої проходить спокійно та без смакових змін.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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