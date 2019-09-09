Актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов став батьком вдруге
Фронтмен і актор "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов став вдруге батьком. Його дружина Катерина народила сина у неділю, 8 вересня.
Про це йдеться на офіційній сторінці "Дизель Шоу" в Instagram. Щасливе подружжя Крутоголових вирішило назвати новонародженого хлопчика Максимом, про що Єгор з дружиною і сином вирішили разом.
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У неділю, 8 вересня, о 20:42 Єгор Крутоголов написав "сім'ї Дизель":"Катя і я народили! Це хлопчик, дуже схоже, що мій син!"... Вага новонародженого "дізеленища" – 3910 г, а зріст 57 см,
– йдеться у публікації.
Зазначається, що дружина актора Катерина почувається добре і вони з дитиною через декілька днів повернуться з лікарні додому.
Додамо, подружжя живе у шлюбі близько 13 років та виховує 9-річного сина Льову.