Актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників після жахливої ДТП: відео

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Євген Сморигін з "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників
Євген Сморигін з "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників / Фото з вільних мереж

Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін, який разом з іншими учасниками команди побував у ДТП, в якій загинула Марина Поплавська, вперше звернувся до шанувальників після страшного інциденту.

Відповідне відеозвернення Сморигін виклав у свій Instagram-акаунт.

Актор висловив сподівання, що найближчим часом команда "Дизель Шоу" відновить свої виступи.

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Я дуже сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми знайдемо в собі сили, і радуватимемо вас далі. Я вірю в це,
– сказав Сморигін.

"Дякую вам всім за слова підтримки на нашу адресу! Ваша віра, ваша любов окрилює, додає сил, і сподіваюся, надихне на майбутні концерти! Поки що рано говорити про щось конкретне, всім потрібно відійти фізично і тим більше морально", – написав актор "Дизель Шоу".

Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" потрапив у ДТП, зіткнувшись із фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Окрім того, до лікарень потрапили актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

як розгортаються події після дтп з акторами "дизель шоу":
Теги: LifeStyle Новини України Новини культури ДТП з акторами Дизель Шоу
Джерело: 24 канал
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