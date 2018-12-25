Актор Двейн Джонсон показав своїх маленьких донечок: чарівні фото

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Актор Двейн Джонсон показав своїм маленьких донечок
Актор Двейн Джонсон показав своїм маленьких донечок / Instagram / @therock

Голлівудський актор Двейн Джонсон на Різдво зробив кумедні та атмосферні фото зі своїми доньками – 3-річною Жасмін та 8-місячною Тіаною Джа. Сімейне фото замилувало мережу.

Перед камерою Двейн Джонсон позував на фоні розкішної новорічної ялинки. Актор, якого в Голлівуді називають "Скелею" через накачане тіло, з легкістю тримає двох своїх доньок на руках. Та якщо Жасмін в захваті від такої розваги, то маленька Тіана Джа серйозно дивиться в камеру. Вираз обличчя дівчинки викликав сміх у користувачів мережі.

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"Татусеві руки. Я не зможу завжди тримати їх, так що, повірте, я насолоджуюся кожною миттю, проведеною разом з цими солодкими смаколиками. Я знаю, що настане день, коли дівчатка захочуть опинитися тільки у тата на ручках і ніде більше. Малятко Тіана Джа вже сидить з виразом обличчя "допоможіть мені", – з гумором написав зірковий татусь.

Варто зазначити, що діти Двейна Джонсона були вбрані в червоне вбрання, а маленька Тіана – ще й смугасті лосини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

Окрім цього, із веселункою Жасмін зірковий татусь проводить чимало часу. У мережі Двейн Джонсон показав кумедне відео, зняте в його помешканні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

Хто такий Двейн Джонсон?Знаменитий актор та реслер, який зіграв у кінострічках "Джуманджі: Поклик джунглів", "Форсаж", "Рятувальники Малібу", "Півтора шпигуна", "Зубна фея", "Відмина гора" та ін. Актор зі своєю коханою Лорен Хашіан виховує двох доньок: 3-річну Жасмін та 8-місячну Тіану Джа. Окрім цього, Двейн Джонсон має 16-річну Сімон від першого шлюбу з Дені Гарсією.

Теги: LifeStyle Голлівуд Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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