Актор Джон Траволта кардинально змінив імідж: ефектне фото

1917
Джон Траволта кардинально змінив імідж
Джон Траволта кардинально змінив імідж / Instagram / @johntravolta

Голлівудський актор Джон Траволта, який у 64 років не втрачає привабливості, здивував користувачів мережі кардинальною зміною іміджу. Результати свого експерименту він опублікував на сторінці в Instagram.

Кіномани звикли бачити Джона Траволту з пишною чорною шевелюрою. Легка сивина не повпливала на привабливість голлівудського красеня, а навпаки додала йому особливого шарму. 

Читайте також: Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал приголомшив зміною іміджу: несподівані фото

Однак із такою зачіскою Джон Траволта вирішив розпрощатись. Днями актор опублікував фото, на якому видно кардинально новий імідж. Перед камерою свого смартфона зірка "Кримінального чтива" позував із поголеною налисо головою. Несподіваний образ він доповнив елегантним костюмом із метеликом. 

Ймовірно, знімок актор зробив під час святкування Нового року. Поряд із Джоном Траволтою позувала його донька Елла, яка виглядала розкішно у чорній сукні. 

Сподіваюсь, кожен з вас мав чудовий Новий рік! – написав Джон Траволта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Користувачі мережі одразу ж пожартували, що такий look Джон Траволта запозичив у музиканта Pitbull. Актор прийшов підтримати співака під час церемонії відкриття його зірки на Алеї слави, що відбулась вкінці грудня. Обидва красеня зробили спільне фото, яке з'явилось у блозі Джона Траволти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

До слова, Джон Траволта частенько змінював імідж задля ролей. Так, у квітні 2018 року актора сфотографували на знімальному майданчику фільму "Лось", в якому він майстерно перевтілився у сталкера. 

Джон Траволта у фільмі
Джон Траволта у фільмі "Лось" / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Голлівуд Краса
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати
сьогодні 17:29 Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати
1684
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11 січня 20:42 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
8734
Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
11 січня 14:42 Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
Богданна Рибак 373
Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
11 січня 14:00 Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 1867
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
10 січня 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
52322
Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
10 січня 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
Альона Захарова 1444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук