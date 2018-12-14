Актор Джон Траволта кардинально змінив імідж: ефектне фото

Голлівудський актор Джон Траволта, який у 64 років не втрачає привабливості, здивував користувачів мережі кардинальною зміною іміджу. Результати свого експерименту він опублікував на сторінці в Instagram.

Кіномани звикли бачити Джона Траволту з пишною чорною шевелюрою. Легка сивина не повпливала на привабливість голлівудського красеня, а навпаки додала йому особливого шарму.

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Однак із такою зачіскою Джон Траволта вирішив розпрощатись. Днями актор опублікував фото, на якому видно кардинально новий імідж. Перед камерою свого смартфона зірка "Кримінального чтива" позував із поголеною налисо головою. Несподіваний образ він доповнив елегантним костюмом із метеликом.

Ймовірно, знімок актор зробив під час святкування Нового року. Поряд із Джоном Траволтою позувала його донька Елла, яка виглядала розкішно у чорній сукні.

Сподіваюсь, кожен з вас мав чудовий Новий рік! – написав Джон Траволта.

Користувачі мережі одразу ж пожартували, що такий look Джон Траволта запозичив у музиканта Pitbull. Актор прийшов підтримати співака під час церемонії відкриття його зірки на Алеї слави, що відбулась вкінці грудня. Обидва красеня зробили спільне фото, яке з'явилось у блозі Джона Траволти.

До слова, Джон Траволта частенько змінював імідж задля ролей. Так, у квітні 2018 року актора сфотографували на знімальному майданчику фільму "Лось", в якому він майстерно перевтілився у сталкера.



Джон Траволта у фільмі "Лось" / The Daily Mail