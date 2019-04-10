Актор Джуд Лоу засвітився напівоголеним на пляжі Венеції: пікантні фото зі зйомок фільму

652 Читать новость на русском
Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа"
Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID

В мережі не часто можна побачити звабливі фото чоловіків-кіноакторів, адже в першу чергу журналісти та прихильники частіше звертають увагу на жінок-актрис чи моделей. Однак британський кіноактор влаштував справжній фурор на зйомках серіалу "Новий Папа" (The New Pope) у Венеції.

Першими фотографіями зі знімального майданчика на пляжі Італії поділились у BuzzFeed News. Як відомо, серіал "Новий Папа" став продовженням відомої стрічки "Молодий Папа" (The Young Pope). Там Джуд Лоу виконує одну з головних ролей – Папа Пія XIII, колишнього архієпископа Нью-Йорка Ленні Белардо.

Читайте також: Ольга Куриленко засвітила пишний бюст: сексуальне фото

Відтак 46-річного кіноактора фанати мали змогу побачити у дуже пікантному образі – лише в білих плавках. Незважаючи на вік, акторові вдається підтримувати чудові форми тіла і залишатись не менш харизматичним, ніж в інших фільмах.


Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID


Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID


Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID


Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID

Поруч з ним на фотографіях крокує його напарниця по кінокартині – Людівін Саньє. Вона ж приміряла яскраве бікіні, босоніжки на платформі і великий хрест на грудях. На інших кадрах присутні також інші актриси з "масовки". Помітно, що на вулиці холодно, оскільки вся знімальна група одягнута в теплий одяг, а актори впевнено терплять негоду і поводять себе, наче на вулиці тепло та спекотно.


Зйомки серіалу "Новий Папа" / BACKGRID


Зйомки серіалу "Новий Папа" / BACKGRID

Про сюжет другого сезону "Молодого тата" наразі нічого невідомо, але раніше творці стрічки повідомляли, що до основного касту приєднається американський актор Джон Малкович. Прем’єру серіалу слід очікувати у листопаді 2019 року.

blog_ava
Зеленський вирішив не здавати аналізи представникам VADA
сьогодні
4436
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 20:02 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1197
Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
сьогодні 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
Олена Кандяк 195
Булочки з маком: простий рецепт приготування
сьогодні 16:48 Булочки з маком: простий рецепт приготування
Богданна Рибак 317
Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
сьогодні 13:00 Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
Уляна Корицька 699
Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
сьогодні 11:53 Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
Богданна Рибак 1032
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук