Актор Джуд Лоу засвітився напівоголеним на пляжі Венеції: пікантні фото зі зйомок фільму

В мережі не часто можна побачити звабливі фото чоловіків-кіноакторів, адже в першу чергу журналісти та прихильники частіше звертають увагу на жінок-актрис чи моделей. Однак британський кіноактор влаштував справжній фурор на зйомках серіалу "Новий Папа" (The New Pope) у Венеції.

Першими фотографіями зі знімального майданчика на пляжі Італії поділились у BuzzFeed News. Як відомо, серіал "Новий Папа" став продовженням відомої стрічки "Молодий Папа" (The Young Pope). Там Джуд Лоу виконує одну з головних ролей – Папа Пія XIII, колишнього архієпископа Нью-Йорка Ленні Белардо.

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Відтак 46-річного кіноактора фанати мали змогу побачити у дуже пікантному образі – лише в білих плавках. Незважаючи на вік, акторові вдається підтримувати чудові форми тіла і залишатись не менш харизматичним, ніж в інших фільмах.



Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID



Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID



Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID



Джуд Лоу на зйомках серіалу "Новий Папа" / BACKGRID

Поруч з ним на фотографіях крокує його напарниця по кінокартині – Людівін Саньє. Вона ж приміряла яскраве бікіні, босоніжки на платформі і великий хрест на грудях. На інших кадрах присутні також інші актриси з "масовки". Помітно, що на вулиці холодно, оскільки вся знімальна група одягнута в теплий одяг, а актори впевнено терплять негоду і поводять себе, наче на вулиці тепло та спекотно.



Зйомки серіалу "Новий Папа" / BACKGRID



Зйомки серіалу "Новий Папа" / BACKGRID

Про сюжет другого сезону "Молодого тата" наразі нічого невідомо, але раніше творці стрічки повідомляли, що до основного касту приєднається американський актор Джон Малкович. Прем’єру серіалу слід очікувати у листопаді 2019 року.