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Актор Джуд Лоу зізнався, що мріє вшосте стати батьком

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Джуд Лоу розповів про дітей і дружину / www.justjared.com

Поки одні голлівудські зірки не поспішають мати нащадків, 47-річний Джуд Лоу мріє вже про шосту дитину. Наразі він одружений з психологинею Філіпою Коен, тому хоче з нею виховувати спільного сина чи донечку.

Як актор розповів в інтерв'ю The Telegraph, після зустрічі з Філіпою його життя змінилось. Тепер Джуда Лоу складно назвати ловеласом, адже він шалено закоханий у свою дружину та не шукає більше жодної іншої жінки, що залюбки заявив журналістам. 

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"Мені пощастило бути з тією людиною, з ким я отримую більше задоволення, ніж коли-небудь у своєму житті. У нас стабільне, здорове і загалом прекрасне сімейне життя. Це стосується і моїх дітей", – поділився він.

Від попередніх стосунків Джуд Лоу має 5 нащадків, яким намагається приділяти вільний час. Однак на цьому актор не хотів би зупинятись і мріє, що колись його кохана Філіпа Коен народить їхню спільну дитину. 

Мої діти вже підросли, а так хочеться ще одного маленького! Адже це найбільше щастя, з малюками дуже весело. Я шалено кохаю свою дружину і хочу, щоб у нас з Філіпою з'явилася спільна дитина,
– розповів Джуд Лоу. 

Джуд Лоу з дружиною
Джуд Лоу з дружиною / ET Canada

З Філіпою Коен актор одружився у квітні 2019 року. Це друга жінка, з якою Джуд Лоу пішов до вівтаря та обмінявся обітницями. Раніше голлівудському красеню приписували десятки романів зі знаменитими моделями та акторками, тому він може з легкістю називатись багатодітним батьком. У першому шлюбі з Седі Фрост у нього народилось троє дітей – сини Рафферті і Руді і дочка Айріс. Окрім цього, у стосунках з Самантою Берк Джуд Лоу став батьком Софії, а після роману з Кетрін Гардінг – доньки Ади. З усіма нащадками актор підтримує зв'язок та виконує свої обов'язки. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові діти
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