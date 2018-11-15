Актор Езра Міллер взяв участь у пікантній зйомці для Playboy: провокативні фото

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Актор Езра Міллер взяв участь у пікантній зйомці для Playboy: провокативні фото

Голлівудський актор Езра Метью Міллер, який зіграв одну з головних ролей у фільмі "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", продовжує підкорювати Голлівуд епатажністю. Знаменитість взяв участь у провокативній зйомці, примірявши сексуальне жіноче вбрання.

Здавалося б, прихильники Езри Міллера вже не можуть здивуватись від незвичних образів актора. Однак нещодавня зйомка запального брюнета для Playboy таки приголомшила мережу. 

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Провокативна фотосесія повністю руйнує всі гендерні стереотипи, адже 26-річний актор постає в ній у жіночих панчохах, туфлях на чималих підборах, мереживному пеньюарі та білому приталеному костюмі. При цьому Езра Міллер відтворював сексуальні пози моделей Playboy, які спокушають чоловіків гарячими знімками. 

Наразі з'явились перші світлини, які вже встигли розбурхати мережу. Представники Playboy опублікували також бекстейдж епатажної зйомки, в якій Езра Міллер пояснив, чому приміряє такі незвичні образи. За словами актора, він шукає в собі те, що робить його дивовижним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Playboy (@playboy)

Езра Міллер
Езра Міллер / Playboy


Голлівудський актор Езра Міллер / Playboy


Епатажна фотосесія Езри Міллера / Playboy


Езра Міллер знявся для чоловічого журналу / Playboy


Голлівудський актор Езра Міллер / Playboy


Езра Міллер приміряв жіноче вбрання / Playboy


Провокативний образ Езри Міллера / Playboy

Хто такий Езра Міллер?
Актор, відомий за участю у кінострічках "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Ліга справедливості", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Аварія поїзда", "Пані Боварі", "Щось не так з Кевіном", "Родичі", "Сіті-Айленд" та ін. У 26 років Езра Міллер відверто заявляє, що є квіром. "Я б не назвав себе геєм. В основному мене завжди приваблювали жінки, але я був з багатьма людьми і готовий полюбити кого завгодно", – пояснив актор.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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