Актор "Гаррі Поттера" Руперт Грінт стане батьком первістка

31-річний британський актор вперше стане батьком. Дівчина Руперта Грінта акторка Джорджія Грум вагітна. Майбутнє поповнення у зірковій родині вдалося розсекретити папараці, а згодом пара вирішила офіційно підтвердити чутки.

Незважаючи на суворі карантинні заходи у Великій Британії, закохані все ж здійснюють походи за покупками самостійно. Так, днями папараці вдалося сфотографувати Руперта Грінта та Джорджію Грум на вулицях Лондона.

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На світлинах, які з'явилися у мережі, неможливо не помітити суттєві зміни у фігурі 28-річної акторки. Вона намагалася приховати округлий живіт за об'ємним одягом – чорною футболкою оверсайз. Після перших повідомлень у пресі пара вирішила не тримати радісні новини в таємниці та офіційно підтвердила всі чутки про вагітність.

Руперт Грінт і Джорджія Грум з неймовірною радістю повідомляють про те, що вони чекають дитину, а також просять поважати їхнє право на особисте життя в цей час,

– заявив представник пари.

Що відомо про стосунки Руперта Грінта та Джорджії Грум?

Роман зіркової пари розпочався ще 2011 року. Минулоріч світова спільнота чекала на заручини зірки "Гаррі Поттера" Руперта Грінта, адже в обраниці актора помітили каблучку. Проте закохані спростували чутки про весілля. Майбутній батько первістка ще 2018 року публічно заявляв, що хоче дітей, а для сина може обрати ім'я Рон, яке свого часу зробило його популярним.

Руперт також не приховував, що не відчуває себе на свій вік та продовжує жити одним однем, не плануючи далеке майбутнє. Судячи з усього, за два роки життєва позиція знаменитості значно змінилася і він готовий до створення повноцінної родини.