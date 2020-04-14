Актор "Гри престолів" Крістофер Гів'ю оголосив, що поборов COVID-19

Знаменитий голлівудський актор Крістофер Гів'ю, найбільш відомий за роллю Тормунда у "Грі престолів", одужав. Чоловік написав у мережі, що вилікувався від коронавірусу та більше не має симптомів недуги.

Цією новиною Крістофер Гів'ю поділився на інстаграм-сторінці. Норвезький актор додав, що і він, і його дружина Грю Молвер наразі почуваються добре та більше не мають жодного з симптомів коронавірусу.

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"Привіт! Ми повністю одужали і перебуваємо в доброму здоров'ї після того, як коронавірусом заразився я і, швидше за все, моя дружина. Після кількох тижнів карантину і ще кількох днів самоізоляції в будинку, коли вже зникли всі симптоми, ми нарешті хочемо оголосити, що живі і здорові. Нам дуже пощастило, що у нас були тільки несильні симптоми COVID-19", – написав Крістофер Гів'ю.

Актор подякував усім прихильникам, які підтримували його у час лікування та наголосив на важливості дотримання правил карантину.

Дякую за всю вашу підтримку, і, будь ласка, будьте пильні та тримаєтесь на відстані, мийте руки якомога частіше. Подбайте про одне одного в цей дивний час, – додав він.

Про те, що Крістофер Гів'ю хворий на коронавірус стало відомо 17 березня. Актор розповів про це прихильникам, щоб підтримати усіх, в кого теж є симптоми COVID-19. За словами зірки "Гри престолів", хвороба у нього проявилась, як звичайна застуда. Однак тест на коронавірус виявився позитивним.

Крістофер Гів'ю з дружиною самоізолювались у власному помешканні в Норвегії та не покидали будинок до повного одужання. Актор наголосив, що кожному потрібно відповідально ставитись до новин про пандемію та дотримуватись усіх порад, оприлюднених ВООЗ.

Станом на 13 квітня побороти коронавірус вдалось 445 005 інфікованим. Загальна кількість хворих – 1 924 979. Найбільші показники інфікування та смертності зафіксовано в США. Тільки у Нью-Йорку кількість хворих значно перевищує дані Китаю, звідки й поширився вірус. Тому медики вкотре закликають дотримуватись простих правил, що можуть допомогти врятувати життя.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу