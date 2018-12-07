Актор Кевін Гарт відмовився бути ведучим премії "Оскар": несподівана причина

Вкінці лютого 2019 року весь світ спостерігатиме за розкішною церемонією вручення премії "Оскар". Наразі триває підготовка до грандіозного шоу, яке об'єднає відомих акторів та режисерів в одному залі. А поки організатори "Оскару-2019" дбають про ефектне дійство, їх підопічні дивують світ несподіваною заявою.

Голлівудський актор та комік Кевін Гарт, якого запросили бути ведучим престижної церемонії, відмовився від пропозиції. Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

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За словами актора, колись він публікував твіти, які могли образити ЛГБТ-спільноту. Відтак Кевін Гарт вирішив відмовитись від ролі ведучого на довгоочікуваному дійстві.

Я вирішив відмовитися від проведення цьогорічного "Оскара"... Все тому, що я не хочу бентежити людей у ніч, коли відзначатимуть так багато дивовижних талановитих артистів,

– зізнався Кевін Гарт.

Окрім цього, знаменитість вибачився перед ЛГБТ-спільнотою за минулі дописи та додав, що має надію в наступні роки все ж бути частинкою грандіозного кінозаходу.

"Мені шкода, що я заподіяв людям біль. Я розвиваюся і хочу продовжувати це робити. Моя мета – об'єднувати людей, а не розділяти. Велика любов і вдячність Академії (Американській академії кіномистецтва, – 24 канал). Сподіваюся, ми зможемо зустрітися ще раз", – додав Кевін Гарт.

Що відомо про церемонію "Оскар-2019"?

91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії пройде майже місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніного і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".