Актор Кріс Пратт розповів, як бачить майбутнє з донькою Арнольда Шварценеггера

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Кріс Пратт розповів про стосунки з донькою Арнольда Шварценеггера
Кріс Пратт розповів про стосунки з донькою Арнольда Шварценеггера / www.cosmopolitan.com

Голлівудський актор Кріс Пратт, який зіграв головну роль у популярному фільмі "Вартові галактики", вирішив відверто розповісти про своє особисте життя. Зокрема, відомий красень зізнався, що мріє про весілля з донькою Арнольда Шварценеггера та планує стати багатодітним татком.

Відверте інтерв'ю актор дав журналістам Entertainment Tonight. Кріс Пратт, який заручився з Кетрін Шварценеггер 13 січня, не приховував свого щастя та радо поділився планами на майбутнє. 

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"Яким я бачу своє майбутнє? У ньому буде багато дітей. Менше часу залишатиметься на роботу, зате більше часу – на життя. Я завжди хотів бути тим хлопцем, який працює, щоб жити, а не живе, щоб працювати. Я хочу переїхати на ферму, ловити рибу і милуватися красивими заходами сонця", – розповів Кріс Пратт. 

Окрім цього, голлівудський актор не стримував хвилювання при згадці про майбутнє весілля. Кріс Пратт зізнався, що абсолютно щасливий та мріє про день церемонії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

Про роман Кріса та Кетрін стало відомо у червні 2018 року. Тоді пара намагалась таємно зустрічатись, однак все ж засвітилась на прогулянці в парку. Тривалий час донька Арнольда Шварценеггера та її обранець не коментували чуток про роман. Однак у грудні Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер опублікували спільні фото у мережі, підтвердивши інформацію про романтичні стосунки. 

Вже за місяць голлівудський актор наважився на освідчення коханій. У своєму блозі він поділився чарівним фото та дописом, в якому зізнався, що буде готуватись до весілля. Колишня дружина Кріса, Анна Феріс, прокоментувала цю подію, щиро зрадівши за екс-чоловіка. За інформацією ЗМІ, вона не проти, щоб їх спільний син з Праттом спілкувався та проводив час із Кетрін Шварценеггер. 

"Кріс написав мені, що зробив пропозицію Кетрін. І я відповіла, що це приголомшливо! Я така рада за них. Я знала, що це станеться. Я люблю її, люблю його, і така щаслива, що вони знайшли один одного", – розповіла Анна Феріс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд Арнольд Шварценеггер
Джерело: Lifestyle
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