Актор Кріс Пратт розповів, як бачить майбутнє з донькою Арнольда Шварценеггера

Голлівудський актор Кріс Пратт, який зіграв головну роль у популярному фільмі "Вартові галактики", вирішив відверто розповісти про своє особисте життя. Зокрема, відомий красень зізнався, що мріє про весілля з донькою Арнольда Шварценеггера та планує стати багатодітним татком.

Відверте інтерв'ю актор дав журналістам Entertainment Tonight. Кріс Пратт, який заручився з Кетрін Шварценеггер 13 січня, не приховував свого щастя та радо поділився планами на майбутнє.

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"Яким я бачу своє майбутнє? У ньому буде багато дітей. Менше часу залишатиметься на роботу, зате більше часу – на життя. Я завжди хотів бути тим хлопцем, який працює, щоб жити, а не живе, щоб працювати. Я хочу переїхати на ферму, ловити рибу і милуватися красивими заходами сонця", – розповів Кріс Пратт.

Окрім цього, голлівудський актор не стримував хвилювання при згадці про майбутнє весілля. Кріс Пратт зізнався, що абсолютно щасливий та мріє про день церемонії.

Про роман Кріса та Кетрін стало відомо у червні 2018 року. Тоді пара намагалась таємно зустрічатись, однак все ж засвітилась на прогулянці в парку. Тривалий час донька Арнольда Шварценеггера та її обранець не коментували чуток про роман. Однак у грудні Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер опублікували спільні фото у мережі, підтвердивши інформацію про романтичні стосунки.

Вже за місяць голлівудський актор наважився на освідчення коханій. У своєму блозі він поділився чарівним фото та дописом, в якому зізнався, що буде готуватись до весілля. Колишня дружина Кріса, Анна Феріс, прокоментувала цю подію, щиро зрадівши за екс-чоловіка. За інформацією ЗМІ, вона не проти, щоб їх спільний син з Праттом спілкувався та проводив час із Кетрін Шварценеггер.

"Кріс написав мені, що зробив пропозицію Кетрін. І я відповіла, що це приголомшливо! Я така рада за них. Я знала, що це станеться. Я люблю її, люблю його, і така щаслива, що вони знайшли один одного", – розповіла Анна Феріс.