Актор Крістіан Бейл розповів, як його дружина ставиться до його творчих перевтілень

45-річного Крістіана Бейла можна з легкістю назвати майстром перевтілень. Як тільки не змінювався голлівудський актор заради ролей. Днями Крістіан розповів журналістам, чи схвалює такі "жертви" його дружина Сібі Блажіч.

Про це Крістіан Бейл відверто розповів в інтерв'ю виданню People. Він стверджує, що Сібі, яка також є акторкою, розуміє специфіку його роботи. Відтак постійні трансформації у кіногероїв аж ніяк не бентежать її. Ба більше, Крістіан Бейл підозрює, що деяких персонажів Сібі Блажіч настільки любить, що засмучується, коли проєкт завершується, а актор повертається до тихих сімейних буднів.

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"Тепер я намагаюся набагато менше з головою занурюватися в роботу, тому що у мене є діти, і мені б не хотілося вводити їх в оману. Таке часто траплялося з моєю дружиною. У неї були справжні улюбленці серед моїх персонажів. Коли я закінчував працювати над тією чи іншою роллю, вона розпачливо говорила мені: "Я за ним сумую. Хочу, щоб ти знову став тим персонажем", – відверто розповів Крістіан Бейл.

Хто такий Крістіан Бейл?Британський актор, який прославився талановитою грою у фільмах "Американський психопат", "Темний лицар", "Боєць", "Гра на пониження", "Престиж", "Вороги суспільства", "Машиніст", "Влада" та ін. Щодо особистого життя, Крістіан Бейл з 2000 року одружений з акторкою Сібі Блажіч. Пара виховує двох дітей – 14-річну Еммелайн та 5-річного Джозефа.

Окрім цього, Крістіан Бейл збентежив журналістів зізнанням, що найулюбленішим героєм його дружини є Тревор Резник з фільму "Машиніст" (The Machinist). Для цієї ролі актор схуд на 28 кілограмів та майже нічого не їв. А щоб переконливо зіграти людину, яка балансує на межі сну і реальності, Бейл навіть не відпочивав і виділяв на сон всього кілька годин на добу.

"У той період я робив все, що мені говорила Сібі. Я ніби зловив справжній дзен, не було ніяких американських гірок. Вночі я спав всього по дві години. Потім вставав і вісім годин поспіль читав книгу, майже не зрушуючи з місця. Я був найбільш розслабленим і спокійним за все своє життя. Мені здається, саме це їй і подобалося. Але я також знаю, що через деякий час їй би стало занадто нудно зі мною", – додав Крістіан Бейл.



Крістіан Бейл схуд для головної ролі на 28 кілограмів / Фотопорівняння

Наприкінці інтерв'ю актор зізнався, що найскладніше не сама трансформація чи підготовка до неї, а процес після завершення зйомок. Крістіану Бейлу потрібно деякий час, щоб повернутись до буденного життя.



Крістіан Бейл у фільмі "Влада" / RTL