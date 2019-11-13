Актор КВН та "Розсміши коміка" Ільяс Хасанов загинув у моторошній аварії в Росії

Російський КВНщик та засновник стендап-шоу Ільяс Хасанов загинув у моторошній ДТП. Після аварії чоловіка було госпіталізовану в одну з клінік, однак врятувати його медикам не вдалось. На час смерті актору було всього 30 років.

Як повідомляє російський таблоїд StarHit, аварія сталась 8 листопада на трасі Казань – Набережні Челни. За неофіційними даними, Ільяс Хасанов перевищив швидкість та зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ". Після удару іномарка актора нагадувала металобрухт, а частина авто загорілась.

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На допомогу Ільясу Хасанову та його друзям, які були в салоні іномарки, кинулись водії інших машин. Усіх потерпілих одразу ж доправили до місцевих лікарень. На місці аварії загинула засновниця Татарської ліги КВН Фаріда Таштабанова.

Відомо, що до шпиталю доправили Ільяса Хасанова та його друзів: Руслана Тюпу, Руслана Харисова і Катерину Захарову. В кожного медики діагностували травми різного ступеня важкості. Упродовж трьох днів лікарі боролись за життя 30-річного коміка, однак врятувати його так і не вдалось. Помер Ільяс Хасанов у лікарні в ніч на 12 листопада, так і не прийшовши до тями.

У ніч з 11 по 12 листопада після жахливої аварії, що сталася 8 листопада, пішов з життя наш друг, редактор Татарської ліги КВН, засновник Челнінского Stand Up – Ільяс Хасанов. Вдома у Ільяса залишилися дружина і маленька дитина,

– написали представники ліги КВН.

Окрім цього, представники Хасанова оголосили про збір коштів, які передадуть сім'ї актора.

Дивіться відео з місця аварії за участю Ільяса Хасанова:

Помер Ільяс Хасанов: що про нього відомо

Ільяс Хасанов – знаменитий гуморист, родом із російського міста Набережні Челни. Актор був зіркою КВН, учасником "Comedy Батл", "Розсміши коміка", Stream stund up. У рідному місті він організував перше стендап-шоу, яке отримало шалену популярність.

Відомий Ільяс Хасанов і в Україні. Гуморист у 2018 році приїжджав на зйомки вітчизняного "Розсміши коміка", де зумів викликати усмішки Володимира Зеленського та Євгена Кошового.

Гуморист був одруженим. У нього залишилась дружина та маленька донечка.

Дивіться відео виступу Ільяса Хасанова на "Розсміши коміка":