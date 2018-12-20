Актор Маколей Калкін повторив кумедні кадри з фільму "Сам удома": відео

Напередодні різдвяно-новорічних свят кіномани полюбляють переглядати легендарні фільми, серед яких – комедія "Сам удома". Актор Маколей Калкін, який зіграв головну роль у кінострічці, повторив культові сцени з неї.

38-річний Маколей Калкін мав змогу повернутись у дитинство, адже його запросили знятись у рекламі та повторити відомі сценки з фільму "Сам удома".

Читайте також: Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути

Різдвяна реклама гаджетів належить креативному відділу Google. У ролику автори майстерно відтворили всі деталі кінострічки, що викликало захват у мережі та й самого Маколея Калкіна.

"Дуже добре попрацювали над декораціями, реквізитами і всіма кадрами", – прокоментував зйомку Маколей Калкін.

Дивіться рекламний ролик від Google у стилі "Сам удома" (відео):

Як і сама комедія "Сам удома", її кількахвилинний рімейк отримав чималу популярність у мережі. Всього за день рекламу переглянули понад 5 мільйонів користувачів мережі, які не стримували свого сміху в коментарях та захвату від такої ідеї. Деякі прихильники Google вже назвали ролик найкращою короткометражкою.

Окрім фінального відео, автори проекту опублікували й кадри зі знімального майданчика. Згідно з роликом, Маколей Калкін багато жартував та був у захваті від такого повернення його героя – Кевіна Маккалістера.

Дивіться відео, як знімали рекламу Google: