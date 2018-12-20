Актор Маколей Калкін повторив кумедні кадри з фільму "Сам удома": відео

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Актор Маколей Калкін повторив кумедні кадри з фільму "Сам удома": відео

Напередодні різдвяно-новорічних свят кіномани полюбляють переглядати легендарні фільми, серед яких – комедія "Сам удома". Актор Маколей Калкін, який зіграв головну роль у кінострічці, повторив культові сцени з неї.

38-річний Маколей Калкін мав змогу повернутись у дитинство, адже його запросили знятись у рекламі та повторити відомі сценки з фільму "Сам удома".

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Різдвяна реклама гаджетів належить креативному відділу Google. У ролику автори майстерно відтворили всі деталі кінострічки, що викликало захват у мережі та й самого Маколея Калкіна. 

"Дуже добре попрацювали над декораціями, реквізитами і всіма кадрами", – прокоментував зйомку Маколей Калкін. 

Дивіться рекламний ролик від Google у стилі "Сам удома" (відео):

 

Як і сама комедія "Сам удома", її кількахвилинний рімейк отримав чималу популярність у мережі. Всього за день рекламу переглянули понад 5 мільйонів користувачів мережі, які не стримували свого сміху в коментарях та захвату від такої ідеї. Деякі прихильники Google вже назвали ролик найкращою короткометражкою. 

Окрім фінального відео, автори проекту опублікували й кадри зі знімального майданчика. Згідно з роликом, Маколей Калкін багато жартував та був у захваті від такого повернення його героя – Кевіна Маккалістера. 

Дивіться відео, як знімали рекламу Google:

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Реклама
Джерело: 24 Канал
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