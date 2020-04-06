Актор Марк Гемілл публічно попрощався з "Зоряними війнами": щемливе звернення
Голлівудський актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у фільмах "Зоряні війни", попрощався із сагою. Відповідний лист він опублікував на твіттер-сторінці.
Актор більше не з'явиться у фільмах "Зоряні війни". Саме тому на прощання він вирішив публічно звернутись до прихильників та розповів про зйомки фентезійних кінострічок. Марк Гемілл розпочав лист зі слів: "Кілька думок про те, як одна епоха закінчується, а інша починається", чим розчулив тисяч прихильників "Зоряних війн".
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Чоловік згадав, що у 1976 році прийшов на акторські проби з Гаррісоном Фордом. Тоді кінострічці ніхто не прогнозував такого шаленого успіху, а актори і підозрювати не могли, що дебютний фільм надихне творців саги на ще 8 частин, в яких розкриється історія Скайвокерів.
"Зоряні війни" беруть початок у 1976 році / IMDb
Вражала і мільйонна армія прихильників "Зоряних воєн". Щороку кількість людей, які переглядали сагу, збільшувалась, що відзначив у своєму листі Марк Гемілл.
"Яка ж це була неймовірна пригода… Для багатьох з вас подорожі з нами почалися 40 років тому, коли "Зоряні війни" увійшли у ваше життя з крісел всього пари дюжин кінотеатрів, які показали їх в день релізу. Що стосується інших, то ви підключилися до нас пізніше, подивившись трагічну сагу про юного Анакіна або разом з цілком новим поколінням героїв в трилогії сиквелів", – зазначив актор.
Окрім цього, Марк Гемілл згадав свою колегу Кері Фішер, яка померла у 2016 році після авіаперельоту. Він зазначив, що акторка полюбляла говорити: "Зоряні війни" зробили родиною мільярди людей у всьому світі. Сага з легкістю об'єднала творців та прихильників в одне товариство, яке вболіває за стрічку.
"Як говорила Кері: "Зоряні війни" перш за все – про сім'ю, і про те, що всі ми перетворилися в одне величезне співтовариство, яке розділяє загальний досвід цих історій і ті фундаментальні цінності, які вони пробуджують в нас… Я глибоко вдячний вам за той невичерпний ентузіазм і відданість далекій-далекій Галактиці Джорджа Лукаса, яка буде тільки продовжувати рости завдяки новим оповідачам, що створює ще більш широку галактику, наповнену героями, лиходіями, екшном, романтикою, і, звичайно ж, силою. Хай буде з вами сила... завжди", – додав він.
Емоційне звернення Марка Гемілла вже стало додатком до коробки з виданням усіх 9 частин саги "Зоряні війни". У комплект увійшли 27 дисків із кінострічками.
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