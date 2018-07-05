Актор Майкл Дуглас збентежив несподіваною заявою про можливу алкозалежність його дітей: деталі

Голлівудський актор Майкл Дуглас поділився переживаннями щодо долі його нащадків – 18-річного Ділана і 15-річної Керіс. Знаменитість заявив, що підліткам могли передатись гени алко- та наркозалежності.

Як повідомляє The Daily Mail, 74-річний Майкл Дуглас не з розмов знає, що таке алкозалежність. Актор сам пройшов курс реабілітації в клініці, а його молодший брат помер від передозування наркотиками. Окрім цього, первісток Майкла Дугласа вживав героїн, після чого хлопця заарештували через вчинений злочин.

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Я був у реабілітації в 1991 році, можливо, більше через алкоголь, але і наркотики були частиною залежності. Я втратив свого брата, а мій старший хлопчик провів 7,5 років у федеральній в'язниці за ненасильницький злочин з наркотиками, однак тепер у нього все добре,

– зазначив Майкл Дуглас.

Голлівудська зірка припускає, що це може свідчити про ген, що передається в його родин із покоління в покоління. Відтак 74-річний Майкл Дуглас не на жарт стурбований долею його спільних дітей з Кетрін Зетою-Джонс.

"Коли ви дізнаєтеся що таке генетика, ви розумієте, що потрібно бути більш обачним. У моїй родині є ряд залежностей, тому молодші діти стежать за цим дуже ретельно. Я продовжую з ними говорити про це", – зізнався актор.

Хто такий Майкл Дуглас?

Народився 1944 року у родині легендарного актора Кірка Дугласа та акторки Даяни Ділл. Після закінчення коледжу Майкл продовжив справу батьків. Проявити себе йому вдалося у серіалі про поліцейських "Вулиці Сан-Франциско". Після цього він знявся у фільмах "Таємний агент", "Весільна вечірка", "Нокаут", "Мій тато псих", "Гра", "Основний інстинкт", "Перлина Нілу", "Волл-стріт" та ін. У 2000 році Майкл Дуглас одружився з Кетрін Зетою-Джонс. У пари є двоє дітей – 18-річний Ділан і 15-річна Керіл. Окрім цього, актор має сина від першого шлюбу – 39-річного Камерона.