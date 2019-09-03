Актор Майлз Теллер таємно одружився на Гаваях: перші кадри

218 Читать новость на русском
Весілля Майлза Теллера та Келлі Сперрі на Гаваях
Весілля Майлза Теллера та Келлі Сперрі на Гаваях / Instagram / @keleigh_sperry

Відомий голлівудський актор та зірка популярних американських стрічок Майлз Теллер офіційно узаконив відносини з обраницею Келлі Сперрі, яка також є актрисою.

Романтична весільна церемонія відбулась на Гаваях, де традиційно зібрались найближчі друзі та родичі пари. Згідно з інформацією The Daily Mail, вінчання відбулося в католицькій церкві на другому за величиною острові Гавайського архіпелагу Мауї, після чого закохані відправились у ресторан на вінтажному Porsche Roadster білого кольору.

Читайте також: Актор Двейн Джонсон одружився на Гаваях: романтичні фото пари

Для весілля наречена обрала лаконічну приталену сукню білого кольору з квадратним вирізом та з квітковим орнаментом. На її голові була ніжна фата, на шиї – дорогоцінне кольє, а в руках – весільний букет з гілок мирту. Ввечері Келлі змінила сукню на відвертіший варіант. Наречений у свою чергу обрав синій костюм-трійку.

Перші кадри з весілля Майлза Теллера та Келлі Сперрі:


Кадри папараці з весілля Майлза Теллера та Келлі Сперрі / The Daily Mail

Щоб не стати об’єктом обговорення у пресі, пара тримала в таємницю усі деталі одруження. Лише сьогодні, 3 вересня, кохана Майлза Теллера опублікувала серію весільних фото з чоловіком. Що цікаво, на весіллі також були присутні фотографи з видання Vogue Wedding, тому варто очікувати, що ці кадри скоро з'являться в одному з майбутніх випусків журналу.


Перші фото з весілля Майлза Теллера та Келлі Сперрі на Гаваях / Instagram / @keleigh_sperry

Варто додати, що 32-річний Майлз та 26-річна Келлі перебували у відносинах 6 років, заручились вони 2 роки тому, а 2 вересня пара все ж вирішила піти до вінця. Для обидвох це перший офіційний шлюб.

blog_ava
Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими
сьогодні
11209
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
2 вересня 12:22 5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
6321
"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
1 вересня 13:30 "Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
Юлія Ліпенцева 919
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
1 вересня 12:34 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
1947
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
31 серпня 17:25 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
1636
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
31 серпня 14:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 11200
Новини
Більше новин
Залиште відгук