Актор Рамі Малек неоднозначно прокоментував секс-скандал з режисером "Богемної рапсодії"

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Рамі Малек прокоментував скандал з режисером "Богемної рапсодії"
Рамі Малек прокоментував скандал з режисером "Богемної рапсодії" / www.laineygossip.com

Голлівудський актор Рамі Малек, який зіграв легендарного Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", вирішив прокоментувати скандальні новини. Він зізнався, що працювати з режисером Брайаном Сінгером, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків, було дуже неприємно.

Журналістам Page Six вдалось поспілкуватись з актором Рамі Малеком під час кінофестивалю в Санта-Барбарі. За словами зірки "Богемної рапсодії", це жахлива ситуація, тому він переживає за кожну жертву Брайана Сінгера. 

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Я переживаю за кожного, кому довелося пережити те, про що я чув. Це жахливо. Я розумію, через що їм довелося пройти і вважаю це жахливим. Неприємно усвідомлювати, що такі речі відбуваються за часів #MeToo,
– розповів Рамі Малек. 

Актор зазначив, що не довго співпрацював із хтивим режисером, адже Брайана Сінгера звільнили від зйомок через кілька тижнів після початку роботи. Однак Рамі Малек був не в захваті від такого досвіду. 

"Кожен заслуговує на правду, і кожен, хто хоче говорити про те, що сталося з Брайаном, заслуговує, щоб його почули... У моїй ситуації, це (спілкування з Брайаном Сінгером – 24 канал) було дуже неприємно, зовсім неприємно. Це все, що можу сказати на цьому етапі", – неоднозначно розповів Рамі Малек. 

У чому звинувачують режисера "Богемної рапсодії"?

Вкінці січня 2019 року Голлівуд вкотре вибухнув секс-скандалом: режисера фільму "Богемна рапсодія" Брайана Сінгера звинуватили у зґвалтуванні та домаганні. Одразу чотири чоловіки зізнались, що стали його жертвами. За словами потерпілих, Брайан Сінгер домагався їх, коли хлопці були у віці від 13 до 17 років. У деяких жертв був статевий акт із хтивим режисером.

Такі резонансні звинувачення прокоментували представники Брайана Сінгера. Вони переконані, що звинувачення необґрунтовані, а саму статтю написав журналіст, який одержимий режисером "Богемної рапсодії". Ще у 1997 році представник ЗМІ хотів розмістити подібний матеріал, але тоді редакція журналу Esquire не подали його через брак надійних джерел. У відповіді також йшлося, що ймовірні жертви Браяна Сінгера – це зневірені люди, які за гроші та хвилину слави ладні брехати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bryan Singer (@bryanjaysinger)

Реакція кіноспільноти

Таку новину не оминули й кінокритики. Представники престижної премії GLAAD Media Awards, яку щороку дають тим знаменитостям, які додають позитивного іміджу ЛГБТ-спільноті, гостро засудили злочин. Вони не тільки підтримали жертв секс-насилля, але й зняли фільм "Богемна рапсодія" зі списку претендентів на відзнаку. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал
Джерело: Lifestyle
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